A l'école comme dans le cadre professionnel, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes met en place une campagne de sensibilisation aux clichés liés au genre. Un thème particulièrement sensible dans un secteur comme celui du numérique.

Tordre le cou aux stéréotypes entre filles et garçons

Si la Constitution luxembourgeoise garantit dans son article 11 que «les hommes et les femmes sont égaux en droits et en devoirs», les préjugés et les stéréotypes sur le genre gardent la vie dure dans notre société. Afin de les battre en brèche et de diminuer leur impact dans l'orientation professionnelle, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA) met en place une campagne de sensibilisation.

Celle-ci se décline autour d'une brochure bilingue français - allemand intitulée «We are equal! - L'égalité au quotidien», d'un portail thématique www.rockmega.lu, ou encore de trois vidéos de sensibilisation destinées aux 12-20 ans.

Ces clips, qui se déroulent dans la boutique de vêtements, la crèche ou le magasin de jouets, entendent tordre le cou aux inégalités de genre qui demeurent toujours très vives au Grand-Duché. De fait, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes donne dans ce domaine au Luxembourg une note de 69,2/100, légèrement supérieure à la moyenne de l'UE (67,4/100).

Le déséquilibre est le plus criant dans le secteur du numérique. Parent pauvre de l'emploi féminin, ce secteur ne concerne en effet que 14,5% de femmes, selon les données du Statec. Un chiffre que renforce l'étude Pisa 2018, selon laquelle les nouvelles technologies ne figurent pas dans le top 10 des emplois souhaités par les filles.

Or, le Luxembourg se positionne comme une «start-up nation», et ce manque de main-d'œuvre féminine nuit donc clairement au gouvernement. En effet, l'accord de coalition 2018-2023 érige en priorité la transition économique vers le digital. La campagne du MEGA est donc d'autant plus importante pour les entreprises qui peinent à recruter les experts nécessaires à son développement. Ce, puisque l'ambition du Luxembourg est d'asseoir son rôle de «hub numérique» non seulement sur la Place financière, mais aussi dans des domaines aussi variés que la mobilité, la médecine ou la culture.

Pour la ministre Taina Bofferding (LSAP), «l'objectif est de promouvoir une ouverture permettant aux jeunes de prendre leurs décisions et poser leurs choix professionnels et quotidiens», et ce, «sans être limités par leur genre». Partant de l'étude divulguée par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, la ministre socialiste confesse que «le Grand-Duché aurait besoin de... 308 ans pour parvenir à un score de 100/100», c'est-à-dire l'égalité absolue entre les genres.