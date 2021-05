Les épreuves écrites ont commencé ce lundi pour les 3.380 élèves de secondaire inscrits. S'achevant le 21 mai, la semaine a été soigneusement organisée en amont pour éviter la formation de clusters.

Luxembourg 4

Top départ pour les examens de fin d'année

Marie DEDEBAN Les épreuves écrites ont commencé ce lundi pour les 3.380 élèves de secondaire inscrits. S'achevant le 21 mai, la semaine a été soigneusement organisée en amont pour éviter la formation de clusters.

Quelles que soient leur filière et leurs options, c'était le jour J ce lundi pour les 3.380 élèves du secondaire inscrits aux examens de fin d'année. Dès 8h15, 1.976 filles et 1.404 garçons ont donc planché sur les épreuves écrites de mathématiques, allemand ou encore biologie. Le tout en respectant un protocole covid que l'Education nationale commence à connaître par cœur.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Lokales,Start Premiersexamen- Lycée Robert Schumann.. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lokales,Start Premiersexamen- Lycée Robert Schumann.. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty Lokales,Start Premiersexamen- Lycée Robert Schumann.. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty Lokales,Start Premiersexamen- Lycée Robert Schumann.. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty Lokales,Start Premiersexamen- Lycée Robert Schumann.. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Gerry Huberty

Des masques à disposition, des tables espacées de deux mètres, pas plus de 100 élèves dans la salle d'examen... tout au long de ces cinq jours, élèves et examinateurs devront respecter des consignes strictes. Le but: éviter la formation de clusters.

Pour ce faire, le ministère de l'Education nationale a également distribué 16.900 kits de dépistage, à raison de cinq autotests par élève, afin qu'ils puissent eux-mêmes vérifier leur état de santé. Chacun a également reçu une invitation pour réaliser un test PCR via le Large scale testing. Une première pour cette deuxième année d'examens sous le signe du covid, bien que la mesure reste facultative.

Quant à ceux dont le test s'avèrerait positif dans les jours à venir, pas de panique. Ils peuvent demander à passer leurs épreuves selon le même calendrier que leurs camarades, mais dans une salle dédiée avec masque FFP2 sur le nez, ou bien aller aux rattrapages pour la session d'automne. La semaine du 3 au 9 mai, 134 élèves du secondaire ont été testés positifs au covid. Les résultats des examens, quant à eux, devraient être connus dans le courant du mois de juillet.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.