Près de trois ans jour pour jour après la mise en service du premier tronçon de la ligne sur le plateau du Kirchberg, le tramway poursuit son extension avec l’inauguration, ce dimanche, du tronçon reliant la place de l’Étoile à la gare centrale.

Luxembourg 2 2 min.

Top départ pour le tram à la gare

Près de trois ans jour pour jour après la mise en service du premier tronçon de la ligne sur le plateau du Kirchberg, le tramway poursuit son extension avec l’inauguration, ce dimanche, du tronçon reliant la place de l’Étoile à la gare centrale.

(ASdN avec Diane Lecorsais) - «Permettez-moi d'abord de pousser un 'ouf' de soulagement», a commencé André von der Marck, lors du discours d'inauguration du nouveau tronçon du tram, ce dimanche matin. Car «nous l'avons fait», se félicite le directeur de Luxtram, ajoutant qu'il s'agissait de la section qui était «la plus difficile à construire».

Le premier voyage s'est fait en grande pompe sous les yeux des journalistes et de quelques curieux. A bord, le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng), la bourgmestre de la Ville de Luxembourg Lydie Polfer (DP) et le Grand-Duc Henri ont pris place.

2 Le tram a relié pour la première fois la place de l'Etoile à la Gare centrale avec à bord, le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng), la bourgmestre de la Ville de Luxembourg Lydie Polfer (DP) et le Grand-Duc Henri. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le tram a relié pour la première fois la place de l'Etoile à la Gare centrale avec à bord, le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng), la bourgmestre de la Ville de Luxembourg Lydie Polfer (DP) et le Grand-Duc Henri. Photo: Guy Jallay Le tram a relié pour la première fois la place de l'Etoile à la Gare centrale avec à bord, le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng), la bourgmestre de la Ville de Luxembourg Lydie Polfer (DP) et le Grand-Duc Henri. Photo: Guy Jallay

Avant le retour au pôle d'échange Hamilius, le tram a marqué un arrêt place des Martyrs. Le ruban a alors pu être coupé par le Grand-Duc, marquant l'inauguration officielle du tronçon.

Le ruban a été coupé, place des Martyrs, par le Grand-Duc. Photo: Guy Jallay

Pour la bourgmestre de la capitale, «c'était dur, mais ça en valait la peine». Les travaux du tram ont en effet fortement impacté le quartier. Les commerçants, en particulier, ont beaucoup souffert de ces perturbations. Des difficultés auxquelles se sont d'ailleurs ajoutées celles de la pandémie sanitaire.

Mais après deux ans, voilà les travaux enfin terminés pour ce tronçon. Et les prochains objectifs ont d'ores et déjà été fixés. Au premier semestre 2022, le tram transportera les passagers jusqu'à Bonnevoie, a précisé le ministre. À l'automne 2023, il continuera son chemin jusqu'à la Cloche d'Or, et d'ici trois ans, il permettra de se rendre jusqu'à l'aéroport du Findel.

Le tram nouveau est arrivé À compter de ce dimanche, l'épine dorsale des transports en commun de la capitale relie désormais le Kirchberg à la gare centrale. Embarquez à bord pour un premier voyage interactif.

En attendant, les passagers peuvent à leur tour emprunter le tram pour voyager entre la gare et la place de l'Etoile. Pour rappel, le nouvel aménagement des lignes de bus est également en place depuis ce dimanche.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.