Le ministre de l'Économie veut voir la structure scientifique ouvrir avant la fin 2020. Avec un objectif clair: se pencher sur l'exploration et l'exploitation des ressources liquides ou minérales que l'homme pourra trouver dans l'espace.

Top départ pour le centre de recherches spatiales

A Cologne, le ministre de l'Économie ne s'est pas contenté de visiter le centre européen des astronautes. Ce vendredi, Etienne Schneider (LSAP) a aussi profité du voyage pour annoncer un grand pas pour le Grand-Duché: l'ouverture prochaine de son premier centre de recherches spatiales.

Depuis 2016, le Luxembourg a en effet fait de l'espace un nouveau point d'intérêt, scientifique comme économique. La création de l'Agence spatiale avait marqué cette volonté d'avancer. Une des premières traductions de cet engagement a aussi pris forme à la rentrée universitaire dernière, avec l'ouverture d'un master interdisciplinaire en lien avec ce domaine.

«Dans une première phase, ce centre de recherches spatiales se focalisera sur tout ce qui relève de l'exploration et de l'exploitation possibles des ressources en dehors de la Terre. L'extraction de l'eau ou des minéraux, leur traitement et la fabrication de nouveaux composants: tels sont les objectifs premiers», indique-t-on du côté du ministère.

Dans un second temps, le centre luxembourgeois pourrait se muer en centre d'innovation sur ces mêmes ressources, mais à l'échelle de l'UE cette fois. «Des discussions sont encore en cours, avec l'Agence spatiale européenne (ESA) notamment pour établir le listing des collaborations possibles.»

Un scientifique aux commandes

Le projet pourrait alors être boosté par l'incubation d'entreprises en lien avec l'espace, la réalisation d'une cartographie des acteurs clés, mais aussi le suivi des progrès réalisés dans les domaines de la science, de la technologie, des finances et des cadres juridiques. De quoi mettre en orbite autour et au Luxembourg de nombreuses entités scientifiques et des start-up innovantes.

Mais le décompte a déjà commencé pour le centre de recherches luxembourgeois. Le processus de recrutement d'un «scientifique de renom capable de mettre l'infrastructure en place» est ainsi lancé depuis plusieurs semaines. Nul nom à avancer pour l'heure. Mais la date de lancement reste fixée dans une fenêtre de six à douze mois.

Membres d'équipage

Si le financement pour pareil investissement n'apparaît pas directement dans le budget 2020 présenté dernièrement par Pierre Gramegna (DP), les services du ministère de l'Économie savent que le carburant financier ne manquera pas pour ce décollage. «Une part proviendra du budget de l'agence spatiale nationale, le reste est à déterminer entre les différents partenaires du projet.»

En effet, le List ou l'Université de Luxembourg (qui collabore déjà avec ArianeGroup) font partie de l'équipage embarqué pour cette aventure pionnière.