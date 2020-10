L'ouverture de l'enseigne d'accessoires sportifs a été reportée en raison de la crise sanitaire. Envisagée initialement pour mai dernier, le magasin ouvrira finalement début 2021 mais bien au Royal-Hamilius.

Luxembourg 3 min.

Top départ, le 12 janvier 2021, pour Decathlon

Patrick JACQUEMOT L'ouverture de l'enseigne d'accessoires sportifs a été reportée en raison de la crise sanitaire. Envisagée initialement pour mai dernier, le magasin ouvrira finalement début 2021 mais bien au Royal-Hamilius.

Viendra, viendra pas? La question commençait à devenir lancinante chez les fans de l'enseigne bleue de Decathlon. Désormais, le development manager peut le confirmer : «Oui, nous nous installons bien à Luxembourg et l'ouverture de notre magasin aura lieu le 12 janvier 2021». Et c'est peu dire que Stefan Schins et ses équipes ont attendu ce moment. «Nous travaillons à ce projet depuis des années, mais cela n'aurait pas été raisonnable de rester sur notre idée de base qui consistait à démarrer en mai, en plein pic de covid-19.»

Alors Decathlon a revu sa stratégie de course. Et donc son calendrier, cela même si la firme dispose déjà de sa cellule commerciale, au Royal-Hamilius. «Les gestionnaires du centre commercial ont joué le jeu, en nous accordant un report de loyer», note au passage le chargé du développement pour Belgique et Grand-Duché. Un geste apprécié notamment par celle qui aura à gérer les lieux, Karine Blanc-Guivarch.

En attendant les autres Ce devait être la nouvelle locomotive commerciale de la capitale. Mais, lancé en novembre 2019, le Royal-Hamilius peine à trouver son rythme de croisière. Entre le chantier du tram d'un côté et l'épidémie de covid de l'autre, le parcours relève de la course d'obstacles. La dernière implantation majeure, Tango, remonte en mars. Depuis Fnac et Galeries Lafayette n'ont plus connu de nouveaux voisins.

Pourtant l'aménageur du projet, Codic, a encore deux dossiers à finaliser pour cette année, normalement. D'ici décembre, il était dit que le restaurant Manko servirait ses premiers clients au dernier étage (avec terrasse panoramique à la vue imprenable), tandis que l'enseigne luxembourgeoise de restauration à emporter Victorine reste attendue en rez-de-chaussée du complexe.

Concrètement, Decathlon prendra ses marques sur deux niveaux. Soit 630 m2. Petit? «Non, adapté à une clientèle de ville, revendique Stefan Schins. Nous avons déjà ouvert des magasins dans ce format city à Liège ou Paris et cela fonctionne bien.» D'ailleurs, dans l'esprit du groupe international, il n'était pas question de se doter d'un magasin XXL au Grand-Duché. En effet, l'idée n'était surtout pas d'affaiblir les structures déjà en place dans les pays voisins. D'ailleurs, l'enseigne luxembourgeoise sera un «satellite» du grand frère belge de la zone de Sterpenich. «Mais, côté français, Thionville ou Mont-Saint-Martin n'ont pas plus à craindre de cette ouverture.»

En rayon ou sur bornes

Dans la capitale, l'offre sera forcément plus réduite que sur ces magasins. Mais «dès novembre 2020», Decathlon Luxembourg devrait ouvrir son site de vente en ligne avec toute la gamme d'accessoires sportifs de la marque pouvant être livrés au domicile de la clientèle locale. «Après l'ouverture en janvier, ce système restera en place en plus d'un service click & collect assuré directement dans le magasin.» Des bornes seront d'ailleurs implantées pour permettre aussi l'achat de références éventuellement manquantes en rayon directement dans la nouvelle boutique.

Côté emplois, Decathlon compte sur un effectif plus proche d'une équipe de basket que d'un pack de rugby. Autrement dit, au départ, les clients seront accueillis par cinq employés. «Ce recrutement lui aussi a dû être retardé, commente le directeur du développement BE-LUX. Mais la team est formée.» A vos marques, prêts...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.