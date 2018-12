La fin d'année approchant à grands pas, voici notre traditionnel Top 10 des articles que vous avez plébiscités sur wort.lu au fil des mois.

Top 10: les articles que vous avez préférés en 2018

Au final, le classement reflète assez bien les grands moments de l'actualité luxembourgeoise en 2018.

Le 23 juin, une réception est donnée au palais grand-ducal à Luxembourg, en clôture des festivités de la fête nationale. Elle rassemble les membres de la famille grand-ducale et les membres du gouvernement, tous en tenue d'apparat.

La famille grand-ducale au palais le 23 juin Guy Wolff

Le 12 juin, de fortes pluies entraînent d'importantes inondations forçant les autorités à couper l'autoroute A3 en direction de la France. Des centaines de voitures se retrouvent coincées, à l'arrêt, provoquant d'importants bouchons remontant sur l'A6 et l'A1.

Des automobilistes se retrouvent piégés Laurent Blum

Début juillet, la nouvelle ravit les fans de burgers: la chaîne de fast-food américaine Five Guys annonce qu'elle débarque au Grand-Duché. Le premier restaurant rouge et blanc a ouvert dans le quartier stratégique de la gare à Luxembourg.

Depuis son ouverture, le restaurant ne désemplit pas Zaid Abduljabber

Fin juin, la décision de la Commission européenne d'imputer la charge financière des prestations de chômage au dernier pays d'emploi et non plus au pays de résidence pose de gros soucis au Luxembourg, qui compte près de 44% de travailleurs frontaliers. Une période de transition est demandée.

La situation particulière du Luxembourg pose question sur ce sujet Gerry Huberty

Dans la nuit du 1er juin, des intempéries frappent durement le Luxembourg: des coulées de boue et des torrents emportent tout sur leur passage. Le Mullerthal est dévasté. Au petit matin, le pays découvre les images de la catastrophe, sous le choc.

La propriétaire de l'Hôtel-Restaurant Le Cigalon dans les bras du Premier ministre Pierre Matgé

Pas banal: c'est un article datant de 2015 qui prend la cinquième place de ce classement. Il détaillait, photos et plans à l'appui, le contenu du projet d'implantation d'un hypermarché Auchan à la Cloche d'Or. Depuis, le gigantesque bâtiment est sorti de terre et il ne reste désormais plus qu'à patienter quelques mois pour l'ouverture officielle.

Plus que quelques mois avant l'ouverture Lex Kleren

Fin février, le pays fait face à une vague de froid inhabituelle: les températures glaciales contraignent des entreprises de construction à "geler" leurs chantiers une semaine complète. «En dessous de -5°C on arrête tout parce que c'est aussi une limite pour l'homme. Dehors ils sont congelés», confie alors le directeur général de BAM lux.



Impossible pour les hommes de supporter pareilles températures: les chantiers sont à l'arrêt Maurice Fick

En avril, les premières voitures électriques destinées aux forces de police débarquent au Luxembourg, et pas n'importe lesquelles: deux Tesla Model S. L'une est dédiée aux patrouilles régulières sur le réseau autoroutier, l'autre au service Escortes et Contrôles (SEC).

La police grand-ducale reçoit deux Tesla Christophe Olinger

Après plusieurs semaines de négociations de coalition, Xavier Bettel et les chefs de délégation DP, LSAP et déi Gréng, présentent enfin les grandes lignes de la future législature. Un programme «ambitieux» d'après le Premier ministre, maintenu à la tête du pays suite aux élections législatives du 14 octobre.

C'est reparti pour cinq ans Pierre Matgé

C'est de loin l'article qui a été le plus lu de toute l'année... voire depuis la création de l'édition francophone de wort.lu! Vous avez plébiscité cette enquête de notre journaliste à la rencontre des frontaliers qui ont choisi de faire passer leur qualité de vie avant leur compte en banque.

Ils sont de plus en plus nombreux à renoncer à un job au Luxembourg Christelle Brucker