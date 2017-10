(SW) - De quoi avez-vous le plus peur? C'est la question qui a été posée par TNS Ilres à un échantillon représentatif de la population au Luxembourg: une liste d’événements susceptibles de déclencher un sentiment de peur lui a ainsi été proposée.

Parmi les événements proposés, c’est l’éventualité d’une maladie grave qui est le plus souvent mentionnée.

58% des résidents en moyenne, mais 7 sur 10 personnes de 65 ans et plus craignent actuellement d’être atteintes par une maladie grave.

Même tendance pour une dépendance éventuelle qui arrive en milieu de classement avec 39% en moyenne: 62% des personnes de plus de 65 ans redoutent une dégradation de leur santé sous forme d’invalidité.



Le podium des 3 événements les plus souvent mentionnés est complété par le décès soudain d’un proche (54%) (propre décès soudain: 31%) et la possibilité d’une guerre internationale (53%) qu'en moyenne appréhendent significativement plus de femmes que d’hommes.

Un résident sur 2 a actuellement peur d’être victime d’une attaque terroriste. Le sentiment de peur est d’autant plus fort pour les femmes (61%) et les résidents non-luxembourgeois (59%). Ce sont les personnes de 65 ans et plus qui en comparaison redoutent le moins souvent (33%) l’éventualité d’une attaque terroriste.

4 résidents sur 10 ont peur d’une augmentation de l’extrémisme politique: il est intéressant de constater que ce sont surtout les universitaires (Bac +4 ou plus) qui craignent le plus souvent cette propagation des convictions extrémistes.

Le changement climatique effraie aussi

Le changement climatique et les conséquences environnementales qui en découlent font redouter 42% des résidents.

Les activités criminelles, comme l’éventualité de se faire agresser dans la rue, font peur à 39% des répondants. La peur devant des activités criminelles est suivie par une incertitude quant à la situation financière des prochaines générations (38%), une dégradation de la propre qualité de vie (32%) et l’éventualité d’une pauvreté financière avec l’âge qui est bien évidemment plus souvent citée par les jeunes générations que par les générations plus âgées.

Un quart de la population redoute des tensions sociales dues à la croissance de la population. Deux résidents sur 10 ont peur de se retrouver au chômage: ce résultat varie toutefois fortement selon le profil des répondants.

C’est significativement plus souvent le cas pour les femmes (25%) et les résidents étrangers (26%). En outre, 1 résident sur 3 entre 18 et 24 ans a actuellement peur de se retrouver au chômage.

La rupture du PACS/mariage et l’éventualité d’une instabilité politique au Luxembourg enfin, font peur à 14% des résidents.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.