Thierry Flamand devient le nouveau visage du CAA

Jean-François COLIN Au terme d'une longue procédure de recrutement, le Commissariat aux assurances s'est doté d'un nouveau directeur à la succession de Claude Wirion. Expert en services actuariels, il entrera en fonction le 1er janvier 2021.

L'accouchement fut particulièrement long, mais le terme est enfin échu. Au bout d'une double campagne de recrutement, le successeur de Claude Wirion à la direction du Commissariat aux assurances (CAA) vient d'être désigné. Sur proposition du ministre des Finances Pierre Gramegna (DP), le Conseil de gouvernement a en effet nommé ce mercredi Thierry Flamand en tant que président du Conseil de direction du CAA pour un mandat de six ans. Il entrera en fonction le 1er janvier 2021, date de l'admission de Claude Wirion à la retraite.

Après avoir «vivement remercié» Claude Wirion pour son «engagement exemplaire» sur plus de trois décennies passées au sein du CAA, Pierre Gramegna s'est dit ce mercredi «confiant que M. Flamand est la bonne personne pour répondre aux évolutions du marché et du cadre réglementaire». Le ministre des Finances a en outre souhaité au nouveau directeur de «continuer à assurer le succès du secteur au Luxembourg.»



Possédant la double nationalité luxembourgeoise et belge, Thierry Flamand excipe d'une expérience de 25 ans en conseil dans les secteurs de l'assurance, de la réassurance et des pensions, ainsi qu'une expertise approfondie en services actuariels. Après avoir commencé sa carrière en 1995 auprès d’une société luxembourgeoise de conseil en actuariat, il rejoint PwC Luxembourg, où il a exercé diverses fonctions, et a été promu au niveau d’associé en 2008. Quatre ans plus tard, il passe chez Deloitte Luxembourg. Actif au sein du département «advisory & consulting», il était jusqu'à présent «partner et insurance leader».

Thierry Flamand a également travaillé en Chine en tant que directeur financier pour un groupe international d'assurances. Ses références nationales et internationales font de lui un expert dans les questions réglementaires liées aux secteurs des assurances et des pensions. Il est diplômé en sciences actuarielles et en mathématiques de l'université libre de Bruxelles.

Le nouveau directeur s'installe à son poste à un moment où le secteur des assurances surfe sur la vague d'une année 2019 «réussie», à l'issue de laquelle le bénéfice après impôt a carrément doublé par rapport à 2018, passant de 649 à 1.295 millions d'euros.

