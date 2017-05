(ChB) - Depuis vendredi, les fans de tatouages sont à Luxexpo The Box pour la 6e édition de la convention internationale plus connue sous le nom de "The Storm".

Vous avez jusqu'à ce dimanche 19 heures pour aller voir en live les 400 tatoueurs du monde entier à l'oeuvre et rencontrer les VIP présents: parmi eux, celui qui se fait appeler Zombie Boy et qui est tatoué des pieds à la tête à l'image d'un cadavre.

The Storm est né en 2012 avec 39 tatoueurs groupés dans le Hall de la Chiers à Differdange et rien ne laissait alors présager le futur succès monstre de la manifestation. The Storm, c'est désormais la plus grande convention de tatouage en Europe!

Découvrez le travail des artistes tatoueurs présents cette année à la convention.