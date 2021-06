Visiteurs et personnel travaillant auprès de personnes âgées ou handicapées devront montrer patte blanche, prévoit la prochaine loi covid. Objectif: éviter la formation de clusters alors que les restrictions sanitaires sont assouplies.

Test obligatoire pour s'occuper des plus fragiles

Marie DEDEBAN

Si l'heure est à l'assouplissement des mesures sanitaires, le ministère de la Santé n'entend pas pour autant relâcher sa vigilance. Le gouvernement a décidé d'inclure un projet de loi visant à protéger les personnes vulnérables dans sa prochaine loi covid, selon un article publié lundi sur le site de la Chambre.

Bien peu de personnels vaccinés auprès des seniors Alors que les maisons de retraite et de soins luxembourgeoises ont enregistré 346 des 806 décès en lien avec l'infection covid, le ministère de la Famille relève qu'à peine plus de la moitié des salariés y sont vaccinés.

Portée à l'origine par Michel Wolter (CSV), la mesure oblige toute personne souhaitant entrer dans une maison de retraite, un centre psycho-gériatrique ou encore une structure d'hébergement pour personnes handicapées, à justifier son état de santé. Et le vaccin ne suffit pas: les visiteurs, les prestataires externes et le personnel devront présenter un test rapide négatif.

«Etre vacciné n'empêche pas de transmettre le covid», rappelle Michel Wolter, ajoutant que les personnes âgées ne développaient «pas toujours des anticorps efficaces pour faire face au virus». D'autant qu'au 18 mai dernier, seuls 59% des salariés des maisons de retraite s'étaient portés volontaires à la vaccination. La ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), est allée dans son sens en étendant même la mesure aux établissements hospitaliers, à en croire le site de la Chambre. Si le nombre de tests hebdomadaires qu'auront à effectuer les employés reste «à définir», le député CSV «se réjouit de l'inclusion de la mesure dans la loi covid». «Le seul bémol est que ce projet aurait dû être instauré trois mois plus tôt, pour protéger nos aînés», regrette Michel Wolter.

Pas de test en prison Le site de la Chambre indique que «les infrastructures hébergeant des sans-abris et des prisonniers» ne seraient pas concernées par la mesure. Selon l'article, Paulette Lenert mise plutôt sur «la stratégie de vaccination» pour ces sites-là, préférant mettre l'accent «sur la protection des personnes les plus vulnérables».

Avec ce nouveau cordon sanitaire, le gouvernement entend endiguer toute forme de cluster, et surtout préserver les plus vulnérables contre les variants. «Les mutations exigeraient toujours une précaution et protection accrues», souligne l'article publié sur le site de la Chambre. Le variant Delta (nouveau nom du variant indien) inquiète particulièrement le gouvernement luxembourgeois, en raison de sa récente recrudescence. Si bien que depuis lundi les passagers en provenance du Royaume-Uni doivent observer une quarantaine obligatoire de sept jours. A noter que les députés doivent voter la future loi covid «vendredi ou samedi après-midi», selon le site de la Chambre.

