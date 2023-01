Un SMS test sera envoyé aux personnes présentes sur les territoires de dix communes du sud du pays ce lundi 2 janvier.

Sécurité

Test du système d'alerte: dix communes concernées ce lundi

(pam) -

(pam) - Entamés au printemps 2022, les tests du système national d'alerte se poursuivent en 2023, et ce dès ce lundi 2 janvier. Les sirènes vont retentir à travers le pays, un message sera envoyé via l'application GouvAlert et, enfin, un SMS d'alerte à la population s'affichera sur certains téléphones GSM.

Dix communes du sud du pays

Cette fois-ci, les personnes se trouvant dans les dix communes suivantes en seront destinataires: Käerjeng, Dippach, Pétange, Differdange, Sanem, Leudelange, Reckange-sur-Mess, Mondercange, Schifflange et Esch-sur-Alzette.

Le message habituel suivant s'affichera sur les téléphones: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT» Un certain délai peut s’écouler entre l'envoi et la réception des SMS test, ce qui explique que tous les citoyens ne recevront pas le message au même moment.

Nouveau système opérationnel avant la fin 2023

Début décembre dernier, le gouvernement a fait le point sur les différents tests déjà effectués, qui ont fait l'objet de retours de citoyens, et sur le projet de refonte du système national d'alerte. GouvAlert doit en effet se transformer en LU-Alert, et être opérationnel d'ici la fin de l'année 2023.

Une société française aux manettes du futur système d'alerte Baptisé «LU-Alert», le futur système d'alerte luxembourgeois mise sur une solution multicanale derrière laquelle se cache Intersec, une entreprise française.

Le gouvernement luxembourgeois a lancé un marché public en mars 2022 pour pouvoir concevoir ce système. En septembre dernier, il a été attribué à l'entreprise française Intersec SA, qui doit élaborer une solution multicanale afin de toucher le plus de monde possible lors des alertes.

