Sur ordre du Parquet, la police grand-ducale a effectué plusieurs contrôles d'alcoolémie vendredi soir à Luxembourg mais aussi dans le Nord du pays.

Test d'alcoolémie : 1.230 conducteurs doivent souffler

Sur ordre du Parquet, la police grand-ducale a effectué plusieurs contrôles d'alcoolémie vendredi soir à Luxembourg mais aussi dans le Nord du pays.

Une première opération de test d'alcoolémie au volant s'est déroulkée vendredi entre 18h30 et 23 heures à Ingeldorf (Route d'Ettelbruck), à Ettelbruck (Avenue des Alliés) et à Diekirch (Avenue de la Gare).

Au cours de ces contrôles, 1.019 conducteurs ont dû se soumettre à un test d'alcoolémie. Dans 11 cas, le test s'est avéré positif. Six conducteurs ont écopé d'un PV. Un permis de conduire a été retiré.

Une deuxième opération a eu lieu vendredi entre 16h45 et 22 heures à Luxembourg (Rue de Leudelange, Route d'Arlon et Boulevard Général Patton) et à Fentange (Rue de Bettembourg). Au total, 211 conducteurs ont dû souffler dans l'alcootest. Dans 5 cas, le test était positif. Deux conducteurs ont écopé d'un PV et 3 conducteurs d'une amende. Aucun des 211 conducteurs contrôlés n'a dû remettre son permis de conduire.