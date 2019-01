Le fabricant américain Tesla peut localiser les deux voitures électriques de la police à distance à tout moment. Mais le ministre, François Bausch ne voit ici aucun problème de protection des données.

Tesla sait quand un policier appuie sur le champignon

(jt trad. sw) - Depuis avril 2018, la police luxembourgeoise patrouille avec deux voitures électriques de la marque Tesla. Sven Clément, le représentant du parti des Pirates, a fait part de ses préoccupations en matière de protection des données sur ces deux véhicules.

Dans une récente question parlementaire, il a notamment fait remarquer que la police de Bâle ne pouvait pas utiliser sa Tesla X 100D: les autorités suisses s'étaient plaintes du fait que le constructeur américain pouvait à tout moment localiser leurs voitures, violant le secret policier.

En réalité, Tesla peut déterminer à distance où et à quelle vitesse se trouve la voiture. La société assure ne pas sauvegarder ces données de position.

François Bausch n'a pas tardé à répondre, en sa qualité de ministre de l'Intérieur: «Ce n'est pas un problème fondamental. Tesla n'a aucun moyen de savoir si la police est en mission ou non. Et désormais, il est possible de localiser toutes les voitures neuves immatriculées dans l'UE». Le ministre fait ici référence au bouton d'appel d'urgence obligatoire pour toutes les voitures neuves de l'UE.

Selon François Bausch, les policiers luxembourgeois sont au courant de ces partages: «La transmission de données de localisation ne pose pas de problème de protection des données car il ne s'agit pas de données personnelles. Il n'y a aucun lien avec les gens qui conduisent la voiture», conclut-il.

Des Golf électriques depuis le début de l'année

Six modèles de Golf électriques sont utilisés depuis ce début 2019 par la police luxembourgeoise, en plus des deux modèles Tesla d'avril 2018.

Un premier bilan sera effectué à la fin de l'année afin «d'analyser dans quel cadre la mobilité électrique est adaptée au travail du policier».

