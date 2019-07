A compter de ce samedi 13 juillet, les voies ferroviaires entre Bettembourg et la capitale luxembourgeoise seront fermées, en raison de travaux, pour une semaine. Comment s'organiser?

Luxembourg 2 min.

Terminus Bettembourg

Sophie WIESSLER A compter de ce samedi 13 juillet, les voies ferroviaires entre Bettembourg et la capitale luxembourgeoise seront fermées, en raison de travaux, pour une semaine. Comment s'organiser?

C'est désormais devenu une tradition annuelle: la fermeture de la portion ferroviaire entre Bettembourg et Luxembourg aura lieu cette année du 13 au 21 juillet prochain. Plusieurs travaux sont en effet réalisés afin de finaliser la nouvelle ligne ferroviaire, dont plusieurs «jalons» sont déjà posés.

Sur la trace de la future ligne Luxembourg-Bettembourg Lancés depuis 2015, les travaux de construction de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg vont bon train. Plusieurs «jalons» sont déjà posés. Des ponts routiers sont parachevés ou en cours de l'être. Le «saut-de-mouton» où se croiseront l'actuelle et la future ligne sera opérationnel après l'été. C'est parti pour la visite du chantier de 7 km de long.

Dans un même temps, la réfection d’une canalisation principale en gare de Bettembourg sera également réalisée pendant cette phase de fermeture.

Deux lignes principales seront touchées cette semaine: la ligne 60 (Luxembourg/Esch-sur-Alzette/Pétange/Rodange) et la ligne 90 (Luxembourg/Bettembourg/Thionville/Metz/Nancy).

Comment se rendre dans la capitale?

Pour les voyageurs empruntant ces lignes - majoritairement frontaliers - il va donc falloir s'organiser pour se rendre sur son lieu de travail: quatre solutions sont proposées.

I. Prendre son train habituel, terminus Bettembourg



La première, classique, consiste à prendre son train habituel avec terminus à Bettembourg. Une fois à destination, les bus des CFL prendront le relais pour amener les voyageurs dans la capitale.

Entre 6h et 9h le matin et 16h à 20h le soir, les bus circuleront toutes les 5 minutes entre Luxembourg et Bettembourg. «La totalité des mesures de substitution sur le tronçon fermé entre Luxembourg et Bettembourg sera assurée par un ensemble de près de 76 bus avec 142 roulements en semaine (24 bus le week-end)», détaillent les CFL.

Des navettes circuleront toutes les cinq minutes entre Bettembourg et Luxembourg. Photo: Guy Jallay

Des bus qui, en février 2018, avaient coûté 625.000 euros aux CFL durant la semaine de fermeture. Ils circuleront entre Luxembourg – Bettembourg / Luxembourg – Berchem – Bettembourg / Luxembourg – Thionville et Luxembourg – Esch-sur-Alzette.

III. Prendre un bus de Thionville vers Luxembourg

Ce qui offre donc une deuxième possibilité de liaison entre la France et le Luxembourg: il sera possible de prendre un bus depuis la gare de Thionville.

On a testé Metz-Luxembourg pendant les travaux CFL Ce lundi matin marquait l'ouverture des "festivités" pour les 12.000 frontaliers empruntant la ligne ferroviaire entre Metz et Luxembourg. Nous avons testé un trajet entre la ville messine et le Grand-Duché: au final, plus de peur que de mal!

Aux heures de pointe, du lundi au vendredi, les navettes circuleront comme suit: entre Thionville et Luxembourg, toutes les 5 minutes entre 6 heures et 9h10, pendant qu’une cadence toutes les 10 minutes sera assurée dans le sens inverse.

II. Prendre un TGV



Exceptionnellement durant cette période de travaux, les TGV seront accessibles aux voyageurs et le prix des billets sera même remboursé - uniquement en seconde classe - par la SNCF, à tous les usagers qui possèdent un abonnement TER entre Metz et Luxembourg.

Les TGV français seront exceptionnellement accessibles à la clientèle TER. Photo: Lex Kleren

IV. Prendre un bus RGTR

Dernière alternative, les bus du réseau RGTR 300, 301, 303 et 323 seront mis à disposition des voyageurs, sans surcoût, puisque exceptionnellement compris dans les abonnements des voyageurs pendant la durée des travaux.

A noter qu'une seconde fermeture de ce tronçon aura lieu du 17 au 23 août prochains.