Pour autant, sa consommation et son usage privé ne sont pas prohibés. On fait le point sur ce tabac de plus en plus prisé par les sportifs mais aussi les plus jeunes.

Tabac à sucer

Tendance, le snus est pourtant interdit au Luxembourg

L'image a fait le tour de la toile lors de la défunte Coupe du Monde au Qatar. Sur une «story» Instagram, le joueur français Karim Benzema pose à côté de son coéquipier Marcus Thuram, ce dernier tenant dans ses mains une boîte de snus, une poudre de tabac qui se place entre la gencive et la lèvre supérieure. Il ne s'agit pas du seul footballeur à avoir recours à ce «tabac à sucer».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





En décembre dernier, nous expliquions, dans nos colonnes, que Jamie Vardy (Leicester City) ou encore Zlatan Ibrahimović (AC Milan) étaient également friands du snus pour ses vertus stimulantes. Surtout que cette substance n'est jusqu'ici toujours pas considérée comme dopante par les hautes instances. Auparavant consommés majoritairement dans les pays nordiques, ces petits pochons libérant une grande source de nicotine sont aujourd'hui plus en vogue que jamais. Notamment chez les jeunes. Pourtant, ils sont interdits dans la majorité des pays européens, y compris au Luxembourg...

Aussi interdit au Grand-Duché, mais...

Sa commercialisation est interdite depuis 1992 dans l'Union européenne, à l'exception de la Suède et du... Grand-Duché. Dans les faits, la vérité est tout autre. Contacté, le ministère de la Santé se veut formel: «Au Luxembourg, ce produit se veut interdit et n'est pas disponible sur le marché. La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit, la détention en vue de la vente, ainsi que l'importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites.»

Concrètement, cela signifie que si la commercialisation de snus au Luxembourg est prohibée, sa consommation, dans le cadre privé, ne l'est pas. Encore faut-il pouvoir s'en procurer. À ce sujet, le produit peut être ramené de Suède mais «pas acheté en ligne», précise le ministère. Précisons que la quantité ne doit pas dépasser les règlementations légales en vigueur.

De lourds dégâts

Pour s'en procurer, les consommateurs, de plus en plus en nombreux, peuvent compter sur des revendeurs qui pullulent sur les réseaux sociaux. D'aucuns pourraient penser que le danger est moindre, étant donné que, contrairement à une cigarette classique, le tabac n'est pas brûlé. Néanmoins, le taux de nicotine absorbé lors d'une prise de snus équivaut à celui de trois cigarettes.

Et les conséquences sur le long terme sont les mêmes: cancers, déchaussement de la gencive, mais aussi et surtout une dépendance. De son côté, le ministère de la Santé luxembourgeois rappelle que le snus n'est pas à confondre avec le tabac à chiquer ou à mâcher. Ce dernier étant une sorte de chewing-gum qui détient de la nicotine, il peut en partie se retrouver sur le marché de l'Union européenne.

Mais qu'il s'agisse de tabac à chiquer ou à sucer, le ministère de la Santé assure que ces produits font l'objet d'une «étroite» surveillance de la part des autorités. «À travers les groupes de travail du Conseil de l'UE, le ministère est par ailleurs en contact permanent avec d'autres États membres afin de travailler ensemble sur d'éventuelles mesures à prendre pour atténuer ce phénomène».

