(SW) - Pour mieux servir les usagers des transports publics, 36 lignes RGTR passeront au temps réel ce vendredi 15 septembre et engendreront des changements d’horaires.

Ces ajustements ont lieu dans le cadre du grand projet national de télématique mLive, lancé en 2014. Le but est de simplifier l’utilisation des transports publics et la planification des trajets des voyageurs.

Les informations qui ressortent de mLive leur permettent ainsi de facilement planifier une partie de leur trajet: horaires en temps réel sur le site ou l'application mobiliteit.lu, afficheurs dynamiques sur différents arrêts de bus, etc.

Avec de plus en plus de bus équipés d’ordinateurs de bord et d’écrans fournissant le temps réel des horaires des transports publics, les usagers pourront donc voir les prochains arrêts, les connexions qui y seront possibles et le temps que prendra leur trajet jusqu’à tel ou tel arrêt.

Afin d’informer au mieux les voyageurs des changements d’horaires à partir du 15 septembre, des hôtesses distribuent pendant cette semaine des dépliants avec les lignes concernées sur les gares routières ferroviaires importantes du pays.

Les lignes concernées par le changement d'horaires sont les suivantes :

155 Luxembourg - Sarrelouis (D)

156 Luxembourg - Perl (D)

157 Luxembourg - Sarrebourg (D) via Wormeldange

158 Luxembourg - Orscholz (D) via Mondorf

159 Luxembourg - Losheim (D)

170 Luxembourg - Dalheim - Filsdorf

180 Mondorf - Dalheim – Remich via Ellange - Waldbredimus

248 Luxembourg - Eischen

255 Luxembourg – Septfontaines via Parc d’activités Mamer-Cap

267 Luxembourg - Saeul - Pratz

269 Bour - Septfontaines

278/10* Luxembourg, Gare - Steinsel, Michel Rodange

280/11* Luxembourg, Gare - Steinsel, Kennedy

295 (Luxembourg) - Mersch - Mertzig

304 Bettembourg - Mondorf - Ellange - (Remich)

305 Bettembourg - Krakelshaff - Riedgen -Scheleck - Bettembourg via Dudelange

307 Bettembourg - Noertzange - Esch/Alzette via Bergem - Mondercange

309 Esch/Belval - Frisange - Perl (D)

314 Esch - Foetz - Mondercange via Schifflange 315 Luxembourg - Perl - Nennig (D)

321 Luxembourg - Esch/Alzette - Villerupt (F) via Leudelange

322 Esch - Rédange (F)

323 Kirchberg - Hettange Grande - Yutz (F) via Frisange

330 Mont St. Martin - Athus - Pétange via Aubange

332 Steinfort - Garnich - Mondercange - Belval via Dippach/Reckange

400 Mersch - Colmar - Ettelbruck via Schieren 402 Mersch - Bissen Z.A.C. - Ettelbruck via Colmar - Schieren

405 Lorentzweiler - Gosseldange - Mersch via Prettingen

416 Mersch - Larochette - Echternach via Consdorf

518 Redange - Vichten - Ettelbruck - Diekirch

519 Mertzig - Vichten 522 Oberfeulen - Dellen - Mertzig

525 Grousbous, Kiircheplaz - Heispelt

530 Ettelbruck - Rambrouch - Perlé via Heiderscheid

537 Ettelbruck - Wiltz - Bastogne

572 Vianden, Gare - Vianden, Scheierhaff

605 Wiltz - Kautenbach - Holzthum - Hoscheid

608 Büderscheid - Goesdorf - Kautenbach

628 Wiltz - Troine – Weiler

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.