Ciara aura été bien plus virulente au Royaume-Uni et en Allemagne qu'au Luxembourg. Au Grand-Duché, le pic des relevés de vents a été enregistré ce lundi vers 7h et approchait les 111 km/h.

Luxembourg 3 2 min.

Tempête, vous avez dit tempête?

Patrick JACQUEMOT Ciara aura été bien plus virulente au Royaume-Uni et en Allemagne qu'au Luxembourg. Au Grand-Duché, le pic des relevés de vents a été enregistré ce lundi vers 7h et approchait les 111 km/h.

Certes, le passage de la tempête Ciara aura quelque peu perturbé le trafic aérien au Findel. Mais à y regarder de plus près, les vols qui ont dû être annulés sur l'aéroport national ont plus eu pour cause des impossibilités de décoller côté anglais, allemand ou néerlandais qu'un vent trop fort aux abords de la capitale. «Le maximum enregistré dans notre station météorologique n'a été que de 98,3 km/h», indique Aline Freyermuth, de la division Climat. Une pointe enregistrée à 4h du matin, ce lundi.

Pour le reste, le souffle est certes monté en puissance au fil des heures de la mi-journée de dimanche jusqu'à ce lundi matin, mais le pays était loin de subir des éléments déchaînés.

C'est en fait au Nord du pays que les vents ont donné le meilleur d'eux-mêmes. A la station de Reuler (près de Clervaux) pour être précis. Là, l'administration des services techniques de l'Agriculture qui gère les stations météo du pays -hors aéroport- a enregistré des vitesses atteignant les 30,8 m/s. Soit tout de même 110,8 km/h. Mais ce ne fut que très temporaire, ce lundi matin vers 7h.

Rien d'étonnant donc à ce que Ciara ait finalement donné l'impression de n'être qu'une tempête dans un verre d'eau. Causant plus de tracas en raison des précipitations qui l'accompagnaient qu'à cause de ses bourrasques. Bien loin en tout cas des dégâts à craindre quand l'alerte vigilance rouge avait été décrétée pour cette nuit de dimanche à lundi.

3 Photo: CGDIS

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: CGDIS Photo: CGDIS Photo: CGDIS

Au final, la tempête était à l'origine de 239 interventions à travers tout le pays ce lundi 10 février. Le CGDIS indique en fin de journée qu'environ 170 interventions non urgentes ont été transférées et traitées par les Ponts et Chaussées. Dans le courant de l'après-midi le Groupe d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) est venu en soutien du centre d'intervention de Pétange pour sécuriser et évacuer une cheminée couchée sur un toit et menaçant de tomber sur la voie publique.