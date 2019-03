Meteolux a émis une alerte orange en raison du vent fort qui va souffler sur le Luxembourg lundi, et prévient que des orages sont possibles.

Tempête annoncée lundi avec 100km/h de vent

Un vent de sud-ouest soufflera fort sur le Grand-Duché lundi, à environ 50 km/h, avec des rafales annoncées de 80 à 100 km/h. Si les températures au sol restent positives, avec 2 à 4°C le matin et 8 à 10°C l'après-midi, du grésil (pluie glacée) est possible, ainsi que des orages isolés.

L'alerte est valable de 9 heures à 14 heures lundi.

En cas d'alerte orange aux vents forts, il est recommandé de limiter ses déplacements, limiter sa vitesse si l'on doit se déplacer et de rester très vigilant avec les objets qui pourraient être emportés par le vent et blesser quelqu'un: panneau mobile, mobilier de jardin léger, branches d'arbres, etc.

Le phénomène est dû à la tempête Freya, dépression océanique qui se dirige vers les îles britanniques. Les fronts qu'elle provoque entraîneront de la pluie pendant une bonne partie de la semaine, avec un vent soutenu qui devrait toutefois s'apaiser dès mardi. Des averses orageuses restent possibles jusqu'en milieu de semaine.

