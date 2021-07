Parmi les communes les plus touchées par les récentes inondations, Vianden figure en haut de liste. L'impressionnante montée de l'Our, dans la nuit de mercredi à jeudi, n'a laissé aucune chance aux riverains. Maintenant, place au nettoyage et aux souvenirs.

Luxembourg 1

Témoignages

A l'heure du déblaiement à Vianden

(pj avec Christophe OLINGER) Impossible, vendredi, que le Grand-Duc Henri ne fasse pas un détour par Vianden dans sa tournée des sinistrés. La cité du nord-est du pays et ses quelque 2.100 habitants ont en effet vécu l'enfer en milieu de semaine. Des pluies comme rarement vues et surtout l'Our qui se déchaîne.

Des heures durant, les averses n'ont pas cessé et l'affluent de la Sûre a gonflé jusqu'à sortir de son lit et filer envahir les rues, investir les caves, sous-sols et grimper... Jusqu'à contraindre les équipes du CGDIS de décider d'évacuer les habitants prisonniers des eaux dans leur maison, jeudi en début d'après-midi. Et cela quelques heures seulement avant que la décrue ne s'amorce enfin, et que les eaux se retirent. Laissant alors un spectacle ahurissant.



Boue à enlever, déblais à retirer, affaires à nettoyer, murs à sécher, dossiers d'assurance à monter : voilà maintenant le travail qui attend les résidents. Impatients que le soleil ne vienne se joindre à eux pour chasser le souvenir de ces deux jours et nuit dantesques.

