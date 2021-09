D'ici à la fin de l'année, 95% des gares luxembourgeoises seront équipées de relais wifi accessibles aux usagers. Pour les trains, il faudra se montrer un peu plus patient.

Technologie

Le wifi en bonne voie dans les gares CFL

Parmi le confort à bord, les CFL ne se contentent pas d'analyser la souplesse des sièges, l'espace en première classe ou le bruit résiduel dans les wagons. Modernité oblige, les chemins de fer luxembourgeois doivent aussi s'adapter aux nouvelles attentes de leurs 15 millions de passagers (chiffre 2020). A commencer par la demande de pouvoir se connecter à internet à toute heure et en tous lieux via leur mobile ou laptop. Et ce sera possible dans toutes les gares d'ici 2022, vient d'assurer le ministre de la Mobilité.

Mais en attendant, promet François Bausch (Déi Gréng), déjà 95% des quais seront équipés avant la fin de cette année. Une accélération de la couverture étant donc attendue pour la saison automne-hiver puisque, actuellement, seuls 55% des arrêts permettent aux usagers d'accéder à un wifi gratuit. Répondant à une question parlementaire du député Marc Goergen (Pirate), le ministre a d'ailleurs rappelé que déjà 100% des lignes de bus CFL étaient déjà équipées en wifi. 23 bus étant spécialement aménagés à cet effet.

2023 dans les wagons

Pas contre, l'arrivée du wifi à bord des trains reste toujours fixée à l'horizon 2023, et 2025 pour la totalité des rames. En effet, la technologie ne sera déployée sur le réseau CFL qu'avec la livraison des nouvelles rames de la série 2400/2500. En espérant qu'elle n'ait pas trop de retard à l'arrivée. En effet, Alstom a déjà prévenu que la crise covid et les divers confinements en Europe avaient quelque peu perturbé le calendrier de fabrication des nouvelles automotrices commandées par le Luxembourg.

Quant au wifi accessible tout au long des plus de 600 kilomètres de voies ferrées, là ce n'est plus sous la responsabilité des CFL. La vitesse de déploiement dépendant cette fois des opérateurs privés.

