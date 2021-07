Sur les récentes inondations, les drones auront joué un rôle intensif. Non seulement pour scruter la montée des eaux mais également aider les secours dans leurs opérations d'urgence.

Le ciel comme observatoire des crues

Patrick JACQUEMOT

Parcourir 600 hectares de territoire, plus ou moins praticables, en quelques heures : aucun homme n'aurait pu le faire, les drones de Luxsense si! «L'engin est facile à mettre en oeuvre et peut donner des plans de situation très rapidement : c'était là une utilité majeure au cœur d'une crise qui ne cessait d'évoluer ces 14-15 juillet», commente Gilles Rock, gérant de la société. C'est à ses équipes que, notamment, l'Administration de la gestion de l'eau a fait appel en plein déluge.

Deux binômes et leurs appareils volants de moins de 2 kg ont ainsi été déployés en de multiples zones, pour faire un état des lieux de la montée des eaux. «Les capteurs et appareils embarqués ne se contentent plus simplement de photographier à très haute résolution, ils font des relevés topographiques permettant d'obtenir des simulations 3D de la situation au sol.» A charge alors pour les experts de constater si les débordements empruntent les ''voies'' envisagées dans les scénarios élaborés ou si la nature vient contrarier les plans imaginés.

«Honnêtement, cette fois, c'était énorme. J'ai en tête des images de Steinsel, par exemple, avec les voies et les bâtiments entourés de façon vraiment impressionnante par rapport à de précédentes vues», témoigne celui dont l'entreprise (créée en 2016 et faisant partie de LSC Engineering Group) a pourtant été engagée sur d'autres terrains d'inondations. Au Mullerthal en 2018 ou du côté de Mersch en 2019.

«Aujourd'hui, nous arrivons à des relevés en images ultra précises; la marge d'erreur est à peine de 3 cm par pixel.» Les techniciens en hydrologie reçoivent donc des données parfaitement adaptables avec les données du géoportail national quasiment en temps réel. Ils peuvent donc informer la cellule de crise des évolutions à attendre de la montée ou de la décrue des eaux dans telle rue, sur telle parcelle, telle route.

Des données qui, en temps normal, peuvent également être fournies pour des suivis d'urbanisation. «Là encore, cela peut aider une commune à prendre telle ou telle option de construction. L'eau a parfois besoin d'une place naturelle quand elle déborde qu'il vaut mieux préserver...»

Envergure des dégâts

Dans cette crise, le drone aura aussi été d'une précieuse assistance pour les pompiers. Et le groupe d'appui technologique opérationnel du CGDIS n'a pas manqué d'en faire usage. «Vingt-huit missions de reconnaissance aérienne, ce qui a représenté un total de 42 vols», informe le porte-parole des pompiers luxembourgeois. Et Cédric Gantzer de rappeler que dans un premier temps, les images prises à quelques dizaines de mètres au-dessus des habitations ont permis aux secours de «se faire une idée de l’envergure des dégâts et dépêcher au besoin des moyens supplémentaires».

Avez-vous reconnu la Place d'Argent d'Eich? Photo : CGDIS

Dans un second temps, les images compilées ont permis d’imprimer des plans en A3 de la commune observée. «Cette fois, les photographies nous ont permis de voir à intervalle régulier les rues libérées pour y entamer les missions de pompage.»

Au Grand-Duché, plus de 500 particuliers et professionnels ont signalé à la Direction de l’aviation civile être en possession d'un drone. »

Depuis peu même, la Fédération professionnelle du drone Luxembourg a pris son envol. Car les engins n'ont plus seulement vocation à faire des photos ou des relevés, les voilà aussi amenés éventuellement à effectuer des livraisons. Une option qui pourrait aussi faire sens pour emporter matériels d'assistance ou médicaments dans des zones du pays pouvant se retrouver hors d'accès autrement que par la voie des airs. Utile, quand comme vendredi dernier, pas moins de 180 routes se retrouvent hors d'usage...

