Taxer plus pour bâtir plus

Anne-Sophie de Nanteuil Imposer à 15.000% les terrains constructibles laissés non bâtis, les partis d'opposition au sein du conseil communal de la Ville de Luxembourg le souhaitent. La mesure poussant les propriétaires concernés à vendre pour ainsi permettre de nouvelles habitations.

Multiplier par 30 l'impôt foncier des parcelles constructibles «B6». Autrement dit, les terrains à «des fins d'habitation». Telle est la proposition des élus Déi Gréng, LSAP et déi Lénk au conseil communal de la capitale dans une motion déposée lundi. La taxe de ces terrains passerait ainsi de 500% à 15.000% au 1er janvier 2021. Plus concrètement, cela signifie qu'un propriétaire d'un terrain de 2 ares ne payerait plus 450 euros, mais près de 13.500 euros par an.

Une augmentation importante qui se veut volontairement dissuasive pour ceux qui souhaitaient conserver dans leur patrimoine ces terrains vides. Une référence aux quelque 16.000 personnes détenant 65% des terrains constructibles au Luxembourg. Les élus de l'opposition espèrent ainsi que cette charge annuelle supplémentaire motivera les propriétaires à viabiliser ou à vendre leurs biens, plutôt que d'«attendre que les prix du marché continuent de monter».

Car à en croire les élus de l'opposition, la vente de ces terrains permettrait de «mobiliser rapidement pour la construction des terrains situés en zone constructible». En d'autres termes, de répondre aux problèmes de logement de la capitale. Du moins, en partie.

Se référant au Liser, les trois partis estiment ainsi que 117 ha de terrain seraient immédiatement constructibles à Luxembourg-ville. Toutefois, l'augmentation de cette taxe ne toucherait qu'une infime partie des terrains en friche. La catégorie «B6» ne recouvre en effet que quelque 30 hectares se répartissant entre un peu moins de 500 propriétaires.

«La place de l'Etoile n'est pas concernée», regrette notamment Guy Foetz (déi Lenk). La faute à la définition même de «terrain constructible», telle que rédigée dans la loi du logement de 2008. Pour l'élu, celle-ci est bien trop vague empêchant ainsi de toucher à certains terrains laissés en friche.

A l'échelle du pays, l'augmentation de la taxe foncière a toutefois déjà été utilisée pour répondre au manque de logement. A l'instar de Bettembourg, Echternach ou Hesperange, plusieurs communes du pays ont déjà fait la démarche. Dans la capitale, les élus DP se montrent en revanche plutôt hostiles à cette mesure. L'échevin Laurent Mosar (CSV) a d'ailleurs lancé une contre-proposition. Le conseiller communal en charge des finances propose ainsi l'introduction d'une taxe sur la spéculation.

