Tango et Telindus vont mettre un terme à la 3G

Simon MARTIN

La 5G au Luxembourg se développe à une vitesse grand V. On se rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, Post prévoyait une couverture totale du territoire pour début 2023 tandis que Proximus visait une couverture optimale d'ici à 2025, pareil pour Orange.

Nettement plus performante que la 4G avec des débits de téléchargement supérieurs, la 5G n'est, pour l'heure, toujours pas disponible partout au Grand-Duché. Il reste notamment encore beaucoup de travail à faire dans le nord du pays, où la couverture est encore loin d'être optimale.

Pour y arriver, certains opérateurs, à l'instar de Tango et de Telindus ont décidé de mettre un terme à leur réseau 3G afin développer davantage les réseaux plus performants, en attribuant les fréquences assignées aux services 3G à la 5G. L'annonce a été faite ce mercredi, au travers d'un communiqué. Le service prendra fin en janvier 2024. «Depuis son lancement en 2020, Tango a vu le trafic de données en 5G exploser. Rien que sur l'année 2022, son volume a été multiplié par 10, suivant les évolutions des smartphones, de leurs contenus et des services proposés», note l'opérateur.

La 3G est devenue obsolète

À l'inverse, le réseau 3G, lancé en 2003, ne cesse de connaître une baisse constante de son trafic depuis plusieurs années. «Et par conséquent, une baisse des besoins en capacité. Au fil du temps et des évolutions, cette technologie est devenue obsolète, représentant aujourd’hui moins d'1% du trafic total.»

Tango l'assure: un tel choix permettra, outre une meilleure efficacité énergétique, une accélération du déploiement de la 5G pour atteindre une couverture nationale dans le courant de l'année 2023. «Au Luxembourg, la quasi-totalité des consommateurs possèdent déjà un appareil supportant au moins la 4G. Pour eux, l’arrêt de la 3G n’aura absolument aucun impact et leur expérience mobile restera identique, elle sera même meilleure s’ils possèdent un appareil 5G», assure l'opérateur.

Et bien qu'ils soient désormais rares, les utilisateurs d'appareils utilisant la 3G n'ont pas de souci à se faire non plus. «En effet, ils pourront toujours continuer à téléphoner et à envoyer des SMS, étant donné que ces services sont pris en charge sans problème sur le réseau 2G. Le trafic de données sur les appareils 3G de clients résidentiels étant quasi inexistant et principalement effectué par des appareils supportant déjà la 4G, l’impact sera très limité.»

