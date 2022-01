À Luxembourg, des articles d'hygiène sont désormais disponibles gratuitement dans cinq toilettes publiques. Les lieux culturels et sportifs sont également concernés.

Dans les toilettes de la capitale

Tampons, serviettes et préservatifs gratuits

(S.MN. avec Franziska JÄGER) Walferdange avait été la première commune du pays à prendre l'initiative, en mars 2021. Celle de mettre gratuitement à disposition des articles d'hygiène comme des tampons et des serviettes hygiéniques (100 % en coton bio). Jeudi dernier, le conseil échevinal de la capitale s'est donc réuni devant les toilettes du parking du Glacis afin de montrer, là aussi, que les tampons ne sont pas un produit de luxe.

Les couches resteront taxées à 17% Le député déi Lénk David Wagner suggérait que soit appliqué le taux réduit de 3% sur ce type de produit d'hygiène. Il n'en sera rien pour les protections bébé comme les modèles pour adultes.

Des serviettes hygiéniques, des tampons et des préservatifs sont ici disponibles gratuitement à emporter dans une boîte. Si l'on part de 15 tampons en moyenne pour une période menstruelle, on arrive à 180 tampons par an. Cela représente un certain budget et un problème pour certaines femmes. En moyenne, les femmes dépensent l'équivalent de près de 21.000 euros pour leurs règles au cours de leur vie - c'est le résultat d'une enquête menée par un site Internet britannique en 2015. Sur une année, cela représente environ 500 euros.

Des serviettes hygiéniques même dans les toilettes des hommes

L'échevin social Maurice Bauer (CSV) voit dans cette initiative un moyen de participer à la société et d'obtenir l'égalité des chances. «Les femmes qui n'ont que peu de moyens financiers ne devraient pas devoir renoncer à des articles d'hygiène», a-t-il déclaré jeudi. En attendant, l'offre ne se limite pas aux femmes. Dans les toilettes pour hommes, c'est exactement la même boîte qui est accrochée au mur. Les personnes issues de la communauté queer ne doivent pas être exclues.

Dans une première phase, des boîtes périodiques avec préservatifs ont été installées dans cinq toilettes publiques de la capitale - outre le parking du Glacis, la place de la Constitution, la place du Théâtre, le Cercle Cité et le Parc Municipal font également partie de l'initiative. Après la réouverture des toilettes du Knuedler et des casemates du Bock, des distributeurs y seront également accrochés. «Après une phase de test de six mois, on verra comment le projet pilote est accueilli», a déclaré la bourgmestre Lydie Polfer (DP). «Si l'offre est acceptée, nous pourrons également envisager des dispositifs similaires dans les installations sportives et culturelles».

Les filles ont souvent honte de leurs règles

Jessie Thill est elle aussi arrivée jeudi dans la capitale. Cette échevine de Walferdange a déjà plus d'un an d'expérience de cette initiative dans sa commune. Le projet, prévu depuis décembre 2020 et mis en œuvre en mars 2021, n'a cessé de s'étendre depuis le mois de mai: les boîtes se trouvent dans toutes les toilettes publiques, dans les installations sportives et dans toutes les écoles.

Il s'agit ici d'assurer l'approvisionnement de base des filles. En même temps, cela permet aussi de lever un peu le tabou sur les règles. «Les jeunes filles en pleine puberté ont justement honte de leurs saignements», explique Thill dans un entretien avec le Luxemburger Wort. Chez elles, le cycle menstruel est souvent encore irrégulier, les règles commencent alors de manière inattendue.

De plus, certaines filles ne parleraient pas à leurs parents par honte, à quoi s'ajoute le manque d'argent. «Nous avons fait des expériences qui se sont révélées plus que positives», dit Jessie Thill. Il n'y a pas eu de cas de vandalisme.

