Taina Bofferding testée positive au covid-19

Simon Laurent MARTIN La ministre de l’Intérieur et ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, a été testée positive à la covid-19. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce lundi.

Après la ministre de la Culture et de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) en décembre dernier, c'est au tour de la ministre de l’Intérieur et ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding (LSAP), d'être testée positive au covid-19. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement dans un communiqué transmis aux rédactions ce lundi. «Le test s'est révélé positif à la suite d’un dépistage régulier par le biais de tests d’auto-diagnostic», indique le gouvernement.

Si le résultat doit encore être confirmé par un test PCR, la ministre, en respect des mesures sanitaires, s’est immédiatement auto-isolée en attendant le résultat définitif, conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie.

Taina Bofferding, disposant d’un schéma vaccinal complet, ne présente actuellement pas de symptômes et continuera d'assumer ses fonctions par voie de télétravail.



