Réforme des aides au logement

Syvicol:«Les communes ne reçoivent pas un centime de plus»

Michèle GANTENBEIN Le syndicat des communes n'est pas satisfait de la réforme prévue des aides publiques au logement pour les promoteurs publics.

«Dans le programme gouvernemental, il est écrit que l'État aiderait davantage les communes. Ce n'est pas le cas. Elles ont plus de charges administratives, mais ne reçoivent pas un centime de plus de l'Etat», déclare Emile Eicher, président du Syvicol, à propos de la réforme prévue des aides publiques au logement.

Pour les logements à vendre, l'État prend en charge 50% des coûts de construction et de terrain, pour les logements locatifs 75%. Les montants sont plafonnés. Cela signifie que dans les régions où le prix des terrains à bâtir est élevé, les communes doivent apporter des fonds propres bien plus importants que dans les régions rurales. Selon le projet de loi, l'État verse au maximum 900 euros par mètre carré de surface brute construite pour les logements locatifs, et 450 euros par mètre carré pour les logements à vendre. «Dans le cahier des charges, les montants sont toutefois inférieurs à ceux de la loi», précise Eicher : 780 euros au lieu de 900 euros.

Si l'État veut encourager les communes à construire davantage, il devrait revoir les montants. Emile Eicher, président du Syvicol

«Construire coûte cher»

Le Syvicol regrette que les subventions ne soient pas liées à la réalité des prix. «L'Observatoire de l'habitat recense les évolutions régionales des prix. Nous pensons que ces données pourraient servir de base pour adapter les subventions à la réalité du marché», suggère Eicher. «Si l'État veut encourager les communes à construire davantage, il devrait revoir les montants. Avec la hausse des prix, il devient de moins en moins intéressant de construire.»

En outre, les communes souhaitent un meilleur cofinancement des espaces verts et des espaces collectifs, afin d'alléger également la charge financière des communes pour ces coûts. Selon Eicher, «les communes sont tenues de mettre à disposition les logements financés par l'État en tant que logements abordables pendant toute la durée de leur utilisation».

«Sur le papier, les communes sont propriétaires des terrains et des logements, mais dans la réalité, elles ne peuvent pas en disposer», explique Eicher avant d'ajouter: «Il en va autrement pour les acteurs privés (associations, etc.). Ils ont des conventions sur 40 ans. Ensuite, ils peuvent disposer librement de leurs logements. Ce n'est pas juste. Nous voulons être traités comme les privés, sinon nous ne maîtriserons pas la rentabilité. Après tout, les logements doivent être entretenus et rénovés.»

Sur le papier, les communes sont propriétaires des terrains et des logements, mais dans la réalité, elles ne peuvent pas en disposer. Emile Eicher

Les rénovations (de logements locatifs) sont désormais subventionnées par l'État, mais ces aides sont également plafonnées selon Eicher. En fin de compte, dit-il, les communes restent assises sur leur déficit, qui survient par exemple lorsque l'on a des locataires particulièrement faibles financièrement. «Les autres bailleurs sociaux (Ndlr: gestionnaires de logements) voient leur déficit compensé par l'État. Mais pas les communes. Sauf si elles ont une comptabilité analytique. Mais cela coûte très cher, donc ce n'est pas rentable», fait remarquer Eicher. «Nous ne comprenons pas quelle valeur ajoutée cela peut avoir».

Critique de la Renla

Mais ce qui dérange le plus le Syvicol, c'est la création du registre national des logements abordables (Renla) qui répertorie une liste nationale des ménages éligibles à un logement abordable. Ce n'est pas la création de la base de données en soi qui dérange le Syvicol, mais l'automaticité de l'attribution des logements. Le Syvicol craint que les communes n'aient plus leur mot à dire dans l'attribution. «Les communes s'efforcent de donner la priorité aux habitants et aux personnes qui travaillent dans les communes», explique Eicher.

À cela s'ajoute le fait que les communes travaillent en étroite collaboration avec les services sociaux qui connaissent les besoins des familles dont ils s'occupent. «Le logement et la prise en charge vont de pair. Mais avec le Renla, l'attribution sera automatisée. Il est possible que l'on tienne encore compte de critères géographiques, mais toute l'interconnexion avec l'encadrement fera complètement défaut», explique Eicher. «Il n'est pas acceptable que l'on décide d'en haut qui emménage dans quel appartement. Les communes doivent avoir leur mot à dire», poursuit Eicher. Selon lui, ce droit de regard est très limité par le Renla.

Pour les communes, le Renla n'est définitivement pas un bénéfice. Emile Eicher

La mise en œuvre du registre se fait par le biais de règlements grand-ducaux, mais le Syvicol n'a pour l'instant pas connaissance du contenu de ces règlements. On ne sait pas exactement combien de familles seront retenues lors d'une première sélection et selon quels critères la priorité sera établie.

Selon Johanne Fallecker, juriste au Syvicol, les services sociaux obtiennent automatiquement un agrément de «bailleur social». Le Syvicol demande que l'agrément automatique soit également accordé aux communes.

Mise à jour de la Renla

Un autre problème sur lequel le Syvicol attire l'attention concerne la mise en place et l'actualisation du registre. Il est très compliqué de maintenir le Renla à jour, explique Eicher. «Les situations de vie peuvent changer rapidement et fréquemment». Selon lui, une plus-value n'existe que pour l'État, «parce que l'État a une vue globale des demandes». Pour les communes, le Renla n'est définitivement pas un gain, dit Eicher.

Selon le ministère du Logement, 50 à 60 familles devraient être retenues lors d'une première sélection. C'est le «bailleur social» qui décidera en fin de compte qui emménagera dans les appartements, sur la base d'une «enquête sociale». Aux yeux du Syvicol, cela n'est pas réalisable. Un bailleur social dispose de trois mois pour attribuer un logement. Or, trois mois ne suffiraient pas pour réaliser 60 enquêtes sociales. De telles enquêtes devraient être menées avec soin. Le Syvicol est convaincu qu'il faut suffisamment de personnel pour cela.

Les communes ont déjà mis en place un système d'attribution avec des critères clairs et souhaitent qu'il en reste ainsi. Le Syvicol fait en outre remarquer que, selon la loi, la compétence des communes ainsi que celle des services sociaux est géographiquement limitée aux habitants de leur territoire.

«Les communes doivent pouvoir réagir rapidement»

Le président du Syvicol, M. Eicher, fait remarquer que les communes sont souvent confrontées à des situations d'urgence. «On n'a pas le temps de s'inscrire au Renla avant. Les communes doivent donc pouvoir réagir rapidement». Eicher attire en outre l'attention sur les éventuels problèmes de protection des données, «car le registre contient de nombreuses informations confidentielles».

Lorsque cela devient trop cher, les communes se retirent et laissent la construction des logements aux promoteurs publics. Jean-Paul Schaaf, député-bourgmestre

Dans son avis, le Syvicol déplore expressément que les communes n'aient pas été impliquées dans les travaux préparatoires du projet de loi. Seule la révision du calcul du loyer abordable aurait fait l'objet d'une consultation. Seules les communes de Differdange, Esch-sur-Alzette et la Ville de Luxembourg auraient été consultées. Il semblerait toutefois que les communes n'aient été invitées qu'à des réunions d'information au cours desquelles le projet de loi a été présenté.

Pour le bourgmestre d'Ettelbruck Jean-Paul Schaaf (CSV), les communes ont clairement l'obligation de créer des logements abordables. Beaucoup le font déjà dans le cadre de leurs possibilités financières. «Mais avec le Pacte logement, tout prend une dimension plus importante», explique Schaaf, interrogé par le Luxemburger Wort. Dans les nouveaux projets de construction, au moins dix à vingt pour cent des logements doivent être des logements publics abordables, selon leur taille.

De nombreuses communes ne sont pas en mesure de les préfinancer, explique Schaaf. «Cela devient surtout difficile lorsque le prix est plus élevé que les subventions de l'État. Si cela devient trop cher, les communes se retirent et laissent la construction des logements aux promoteurs publics», explique Schaaf. «Nous verrons comment cela évoluera. Je pense que cela sera très difficile financièrement pour de nombreuses communes, surtout pour les grands projets».

Ce qui est carrément scandaleux aux yeux du Syvicol, c'est que tous les logements qui sont cédés aux pouvoirs publics via l'article 29bis (Pacte logement) tombent automatiquement sous le coup de la nouvelle loi sur les aides, «même si les communes financent les logements sans aide de l'Etat», explique Eicher. Cela signifie que la commune paie et possède les logements, mais qu'elle ne peut pas en disposer librement et ne peut pas décider de l'attribution des logements. En fin de compte, les communes auraient donc intérêt à renoncer aux logements et à les laisser à l'État.

Si certaines communes renoncent maintenant aux logements créés via l'article 29bis et les laissent à l'État, je me demande comment l'État compte s'y prendre. Emile Eicher

«Comment l'État peut-il s'en sortir ?»

«Les petites communes qui ne sont pas en mesure de gérer les logements ont besoin d'un partenaire qui le fasse à leur place. Soit elles trouvent un bailleur social qui connaît le tissu social et qui fixe les priorités dans l'intérêt de la commune. Soit ils renoncent aux logements et l'État s'en charge. Mais dans ce cas, la commune n'a pas du tout son mot à dire en ce qui concerne l'attribution des logements», fait remarquer Eicher - et se heurte mentalement au problème suivant : «Si maintenant plusieurs communes renoncent aux logements créés par le biais de l'article 29bis et les laissent à l'État, je me demande comment l'État veut s'en sortir». Selon lui, les promoteurs immobiliers existants ne pourront pas y faire face à eux seuls.

«En outre, les logements doivent être gérés», ajoute Eicher. S'il ne se trouve pas de bailleur social, les logements seront automatiquement attribués au Fonds du logement, explique la juriste du Syvicol. L'association faîtière des communes doute que le Fonds national du logement soit en mesure de faire face à une augmentation aussi importante du nombre de logements.



L'État décide comment, où et combien on construit - et bientôt aussi qui emménage dans les logements. Emile Eicher

Les communes peuvent certes demander des aides à la pierre pour les logements construits via l'article 29bis. Mais cela n'est possible que si la commune associe dès le départ l'Etat à la planification avec le promoteur privé, fait remarquer le Syvicol. Si elle ne le fait pas, la commune risque de ne pas obtenir d'aides.

Le Syvicol n'apprécie pas le contrôle croissant de l'Etat et son ingérence dans les affaires communales. «L'Etat décide comment, où et combien on construit - et bientôt aussi qui emménage dans les logements. Les communes ne décident plus grand-chose», explique Emile Eicher.

