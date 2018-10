Si demain le gouvernement était composé des 15 personnalités politiques jugées les plus sympathiques et les plus compétentes par les Luxembourgeois, voilà à quoi il ressemblerait...

Sympas et efficaces: voici le gouvernement de rêve des électeurs

Christelle BRUCKER

Si demain le gouvernement était composé des 15 personnalités politiques jugées les plus sympathiques et les plus compétentes par les Luxembourgeois, voilà à quoi il ressemblerait...

A quelques jours des législatives, nous avons compilé les résultats du dernier sondage PolitMonitor datant de juin 2018 pour créer de toutes pièces le "gouvernement de rêve" des électeurs.

Voici les 15 personnalités plébiscitées réunies dans une seule et même équipe gouvernementale.

Une coalition à quatre

Le nouveau Premier ministre du Luxembourg serait le socialiste et ministre des Affaires étrangères sortant, Jean Asselborn, qui truste la première place du classement depuis décembre 2013 avec 85% d'opinions favorables.

Son Vice-Premier ministre serait l'actuel président de la Chambre des députés et membre du LSAP lui aussi, Mars Di Bartolomeo, deuxième du classement de popularité avec 78%.

Xavier Bettel, l'actuel Premier ministre n'arrive qu'en troisième position du classement.

Le gouvernement de rêve des électeurs prendrait la forme d'une coalition à quatre partis avec:

6 membres du LSAP (Jean Asselborn, Mars Di Bartolomeo, Romain Schneider, Etienne Schneider, Alex Bodry, et Lydia Mutsch)



(Jean Asselborn, Mars Di Bartolomeo, Romain Schneider, Etienne Schneider, Alex Bodry, et Lydia Mutsch) 3 membres du CSV (Claude Wiseler, Viviane Reding et Françoise Hetto)



(Claude Wiseler, Viviane Reding et Françoise Hetto) 3 membres du DP (Xavier Bettel, Lydie Polfer et Pierre Gramegna)



(Xavier Bettel, Lydie Polfer et Pierre Gramegna) et 3 membres des Verts (Carole Dieschbourg, Félix Braz et François Bausch).

Parmi ces personnalités plébiscitées par les électeurs, seule Viviane Reding ferait ses premiers pas au sein d'un gouvernement, les autres ayant tous déjà occupé au moins une fois le poste de ministre.

Le classement

Pour rappel, voici les résultats du dernier PolitMonitor qui ont servi de base à la formation de ce "gouvernement de rêve". Il s'agit du volet "sympathie et compétence" de ce sondage commandé deux fois par an par RTL et le Luxemburger Wort.