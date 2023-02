Sven Clement poursuit le gouvernement en justice

Le député pirate Sven Clement saisit la justice afin d'obtenir la remise des contrats de livraison de vaccins anti-covid. Ce droit lui ayant été refusé jusqu'à présent, il estime qu'il s'agit d'une violation de la Constitution.

Le député pirate Sven Clement saisit la justice afin d'obtenir la remise des contrats de livraison de vaccins anti-covid. Ce droit lui ayant été refusé jusqu'à présent, il estime qu'il s'agit d'une violation de la Constitution.

Le 14 février, le député pirate Sven Clement a déposé une plainte contre le ministère de la Santé. Selon ses propres dires, il s'est vu contraint de le faire après avoir tenté pendant deux ans d'obtenir un droit de regard sur les contrats de commande de vaccins du gouvernement. Un droit que les députés ont depuis 2021, avec l'arrêt Clément de la Cour administrative.

Plusieurs tentatives infructueuses

«Le 4 janvier 2021, j'ai demandé une première fois les copies en question», a expliqué Sven Clement mercredi lors d'une conférence de presse. Une nouvelle tentative a eu lieu le 22 avril 2022. Le 25 octobre 2022, il a posé une question parlementaire pour savoir si le gouvernement avait négocié ses propres traités, ce à quoi il lui a été répondu par la négative.

Seuls les traités européens sont valables, le Luxembourg n'a rien signé, lui a-t-on répondu. Les fuites des contrats européens lui ont cependant appris qu'il existait des «Vaccine Order Forms», «que chaque Etat devait envoyer aux producteurs et dans lesquels étaient également consignés des détails tels que les prix, la quantité et la période de collecte».

Le 27 octobre 2022, le député Pirate a demandé au ministère de la Santé d'avoir accès à ces «Vaccine Order Forms». Après d'autres rappels, un refus officiel a suivi en janvier 2023. Le 14 février, il a donc déposé sa plainte en se référant à l'«arrêt Clement». «Avoir accès à de tels documents est un droit constitutionnel dont disposent tous les députés et qui est délibérément bafoué par le gouvernement», s'est agacé Sven Clement.

Une violation de l'article 99 de la Constitution?

Il ne met pas en doute l'efficacité des vaccins, mais part entre-temps du principe que l'Etat luxembourgeois a enfreint l'article 99 de la Constitution et a pris des engagements concernant les commandes de vaccins qui ont duré plus d'un an. Comme de grandes quantités de vaccins ont dû être détruites au cours de la pandémie, cette conclusion s'impose selon lui. En cas d'engagements sur plusieurs années, le gouvernement est tenu de mettre en place une loi spéciale, ce qui n'a pas été fait.

«J'ai des doutes légitimes sur le fait que les règles constitutionnelles concernant le budget de l'Etat aient été respectées», conclut Sven Clement. Et puisque le gouvernement bloque toutes ses tentatives d’obtenir un aperçu des contrats de livraison en question, il se demande ce qu'il veut cacher. En tant que député de l'opposition, il veut remplir sa fonction de contrôle, assure-t-il.

Le New York Times porte plainte contre von der Leyen

Ce n'est pas un hasard s'il a déposé sa plainte ce jour-là. En effet, au même moment, le New York Times a porté plainte contre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans le cadre d'un énorme contrat de 35 milliards d'euros avec Biontech-Pfizer pour la livraison de 1,8 milliard de doses du vaccin anti-covid. Von der Leyen aurait scellé ce marché d'un milliard de dollars en mars 2021 via des messages SMS avec Albert Bourla, le patron de Pfizer.

La Commission européenne a toutefois omis de publier les messages SMS des négociations préliminaires, ce qu'elle est légalement tenue de faire dans un souci de transparence, argumente le New York Times. Sven Clement lui-même se voit contraint, dans un contexte similaire, d'aller en justice, «car sinon, comment pourrais-je contrôler le gouvernement et savoir s'il respecte la loi fondamentale?»

A propos de l'«arrêt Clement» En 2021, Sven Clement avait déjà gagné une affaire phare contre le gouvernement, désormais connue sous le nom d'«arrêt Clement», lorsque le Premier ministre Xavier Bettel avait refusé de lui donner accès à un contrat conclu entre le gouvernement et un tiers. La Cour administrative d'appel a donné raison au député pirate en deuxième instance. L'arrêt du 26 janvier 2021 dépassait largement le cas concret et a eu des répercussions parlementaires. Il dispose en effet que les députés ont un droit constitutionnel d'accès à tous les contrats signés par le gouvernement. La Chambre a ainsi été renforcée dans sa fonction de contrôle.

