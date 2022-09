Au micro de RTL, le député Pirate a estimé qu'il était nécessaire d'avoir une véritable politique d’économie d'énergie et souhaite davantage d'aides pour les ménages précaires.

Face à l'explosion des prix de l’énergie

Sven Clement plaide pour une prime énergie cet hiver

«Nous allons piquer là où ça fait mal.» Sven Clement reste fidèle à cette devise prononcée lors de la présentation du bilan parlementaire des Pirates fin juillet. Le député Pirate n'a en effet pas manqué de lancer des piques contre le gouvernement ce lundi matin au micro de RTL. Il a ainsi considéré que le Plan énergie présenté jeudi dernier par Claude Turmes (déi gréng) illustrait un «refus de travail» du gouvernement.

Quid de la TVA pour les installations solaires ? Le gouvernement luxembourgeois étudie encore les possibilités. Elle serait mise en place au plus tôt début 2023.

Selon Sven Clement, la majorité actuelle aurait dû imposer de réelles contraintes à l'Etat et aux communes, car sans de telles règles, il n'est pas réaliste de demander aux citoyens de faire des sacrifices. Pour l'intéressé, il est nécessaire d'avoir une véritable politique d'économie d'énergie, notamment en investissant davantage dans les panneaux solaires.

La tripartite, une «chambre obscure»

Avec l'explosion des prix de l'énergie, il a également réclamé une prime énergie de 150 euros pour cet hiver: «Selon nos calculs, cela correspondrait aux frais supplémentaires. Cela permettra à des personnes de pouvoir se chauffer, mais aussi aux personnes de pouvoir se rendre au travail, car on voit que dans les emplois précaires certains n'arrivent plus à payer les trajets.» Pour le député, cette aide devrait être plafonnée à quatre fois le salaire minimum (2.776,05 euros pour les 18 ans et plus qualifié).

Les prix des produits alimentaires ont bondi de 8% Ce mercredi, le Statec dévoile que les prix des produits alimentaires ont augmenté, en moyenne, de 8% en un an.

Dans ce contexte économique tendu, le gouvernement voit ce mercredi 14 septembre les partenaires sociaux, puis le patronat suite aux derniers chiffres publiés par le Statec. Il s'agit d'un dernier round avant de véritablement lancer les négociations de la tripartite ce dimanche.

Mais pour Sven Clement, la tripartite apparaît comme une «chambre obscure où le gouvernement se retrouve derrière des portes closes avec les syndicats et le patronat, et où il fait pression sur eux pour arriver rapidement à un accord». Le député dit regretter que le gouvernement ait présenté lors de la dernière tripartite un accord présenté comme sans alternative: «Je souhaite que la Chambre soit impliquée dans ces discussions.»

Dans une interview accordée à nos confrères de L'Essentiel ce lundi, la vice-Première ministre Paulette Lenert estime en revanche qu'il y a «toujours des échanges avec le Parlement» et que la Chambre est «toujours impliquée». Selon la ministre socialiste, il faut trouver des solutions à l'échelle de l'Union européenne et salue ainsi pour «les pistes sur la table pour plafonner le prix du gaz et intervenir dans la fixation des prix.»

