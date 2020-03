Sven Clement assume la volonté de polémiquer

Les Piraten dans le collimateur de la Justice

Suite à l'avis de la Cour des comptes, les députés ont décidé ce lundi de saisir le parquet d'une possible infraction légale commise au sein du parti représenté à la Chambre par Sven Clement et Marc Goergen. En cause: un don en nature opéré durant la campagne législative 2018.