Le Grand-Duc Henri s'est voulu encourageant, à l'heure de présenter ses vœux à la population. Et le chef de l'Etat de demander de la patience à tous en l'attente de jours meilleurs.

«Surtout ne baissons pas la tête»

C'était en 1942. La Grande-Duchesse Charlotte lançait alors un appel : «Kommt mir loossen de Kapp an dëse schwéieren Zäiten net hänken!» (Surtout ne baissons pas la tête en ces temps difficiles !). C'est par ces mêmes mots qu'en ce 24 décembre 2020 le Grand-Duc Henri a terminé son allocution des vœux. Haut les cœurs donc après une année marquée pour le pays comme pour chacun par l'impact de la crise covid. A deux reprises ces derniers mois, le souverain avait déjà pris la parole sur ce sujet.

Car si, l'an passé, la disparition du Grand-Duc Jean avait marqué le propos du chef de l'Etat, cette fois le virus s'est imposé. Un mot pour les victimes de l'infection, leurs proches, les malades actuels et les hommes et les femmes bataillant pour guérir : le Grand-Duc n'a oublié personne. Pas même les jeunes obligés de subir ce confinement à un âge «où l'on a envie de bouger, de sortir avec des amis, d’être actif dans un club de musique ou de sport».



Et d'adresser une série de mercis. Aussi bien aux enseignants («qui ont dû s’adapter afin de pouvoir exercer leur métier») qu'aux médecins, infirmières et infirmiers, soignantes et soignants («vous accomplissez un travail formidable») en passant par les personnels essentiels au bon fonctionnement de la société. Le Grand-Duc a tenu également à exprimer sa gratitude «de tout cœur» à tous les frontaliers francophones et germanophones pour leur «engagement exemplaire». Avec ce message fort : «Sans vous, nous n’y arriverons pas!»

Durant cette année marquée par une période d'état de crise (inédite depuis la Seconde Guerre mondiale), le rôle du gouvernement a été salué par le monarque. Reste que la crise covid laissera des traces et qu'en plus de la propre résilience du Luxembourg, le Grand-Duc estime qu'il est plus que jamais «indispensable que nous mobilisions nos efforts au sein de l’Union européenne (...) Des réponses à la plupart des questions ne peuvent être trouvées exclusivement sur le plan national et un nationalisme aveugle n’apporte aucune solution aux défis actuels.»

Vingt ans de règne déjà En 2000, le Grand-Duc Henri avait pris ses fonctions. Vingt ans plus tard, de nombreux changements sont venus bouleverser le fonctionnement du Palais, à la suite du rapport Waringo. Et le souverain n'a pas éludé le sujet dans ses vœux. Estimant qu'avec la création de la Maison du Grand-Duc, la monarchie se retrouvait «renforcée comme institution (...) Ceci me permet, ainsi qu’à la Grande-Duchesse et aux générations futures de se concentrer encore davantage sur la substance de nos activités».

A titre personnel, le Grand-Duc a rappelé «l'énorme joie» qu'avait constitué la naissance du prince Charles, le 10 mai dernier. «Je souhaite au petit Charles, à ses parents - le prince Guillaume et la princesse Stéphanie- ainsi qu’à nous tous, que nous puissions prochainement aborder à nouveau l’avenir avec confiance.»

Pour le futur, le chef de l'Etat a exhorté la société tout entière à faire montre de solidarité. «Je suis impressionné par la cohésion dans notre pays, une cohésion qui dure depuis tant de mois !», a-t-il applaudi avant d'inviter chacun à «ne pas se résigner, garder la confiance en soi ainsi qu’un état d’esprit positif pour l’avenir».

Avant de souhaiter «une nouvelle et meilleure année 2021», le monarque a encouragé le Luxembourg à croire en des jours meilleurs. «Après l’obscurité vient la lumière!»



