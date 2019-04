Les biens immobiliers ont connu leur plus forte hausse trimestrielle à 9,3% entre fin 2017 et fin 2018, selon les dernières statistiques d’Eurostat publiées ce jeudi.

Sur un an, les prix des logements flambent

Jamais au cours de la décennie écoulée, les prix des logements au Luxembourg n'auront autant augmenté. Selon les derniers chiffres d'Eurostat, publiés ce jeudi, les prix des propriétés résidentielles neuves ou existantes ont augmenté de 9,3% entre le 4ème trimestre 2017 et et le quatrième trimestre 2018.













Champion dans la Grande Région

À titre de comparaison cette hausse trimestrielle n’a été que de 4,2% à 4,6% dans la zone euro et dans l’UE entre 2017 et 2018. Au sein de la Grande Région, le Luxembourg tire là aussi les prix par le haut comparé à l'Allemagne (4,6%) à la France (3,2%) et à la Belgique (2,5%).

Parmi les autres États membres, les augmentations annuelles les plus fortes des prix de l'immobilier au quatrième trimestre de 2018 ont eu lieu en Slovénie (+ 18,2%), en Lettonie (+ 11,8%) et en Tchéquie (+ 9,9%). A contrario, les prix ont chuté de 0,6% en Italie.

Par rapport au trimestre précédent, les augmentations les plus fortes ont été observées en Slovénie (+ 6,5%), en Lettonie (+ 4,3%) et à Malte (+ 3,8%), tandis que des baisses ont été observées au Danemark (-1,7%), en Belgique (-0,5%). ), Royaume-Uni (-0,4%), en Italie (-0,2%) et en France (-0,2%).

L’indice des prix des logements pris en compte par Eurostat mesure l’évolution des prix des biens achetés par les ménages (appartements, maisons individuelles, maisons, maisons mitoyennes, etc.), indépendamment de leur utilisation finale et de leurs précédents propriétaires. Ces indices sont établis par les instituts statistiques nationaux.





Selon les dernières données disponibles de l'Observatoire de l'Habitat, les prix d'achat des logements ont augmenté en moyenne de 4,1% entre fin 2016 et fin 2017, avec un pic de 6,1% pour les achats d'appartements neufs. Les statistiques sont établies à partir d’un extrait de la publicité foncière fourni par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.









