(MF) – Une voiture contre un arbre à Dudelange. Une autre qui se retourne à Differdange. Un motard qui tombe à Echternach. Dans les trois accidents de la circulation survenus dans la nuit de vendredi à samedi, l'alcool est en cause.



Vers 21 heures vendredi soir le conducteur d'une voiture a percuté un arbre à Dudelange. Il a ensuite tout simplement continué sa route. Témoin de la scène, une personne a rapporté l'incident à la police. Dans la soirée, les policiers sont parvenus à localiser et à stopper le véhicule.

Il s'avéra lors du contrôle que le conducteur avait trop bu et qu'il faisait déjà l'objet d'une interdiction de conduire jusqu'en 2021. L'homme a refusé de se soumettre aux tests d'alcoolémie et de détection de drogue. Une poursuite judiciaire a été déclenchée à son encontre.



Au cours de la même soirée, de vendredi à samedi, un conducteur a fait un tonneau à Differdange. Sa voiture a percuté un autre véhicule garé rue de Soleuvre. La violence de l'impact fut telle que la voiture a fini sa course sur le toit. L'homme, légèrement blessé, devant être désincarcéré de la carcasse par les sapeurs-pompiers. Le test d'alcoolémie étant positif, le permis lui a été retiré.

Plus tard dans la soirée, vers 1 heure du matin, un motard a été victime d'un accident à Echternach. Il a perdu le contrôle de sa machine dans un virage à gauche. Lui aussi avait bu plus qu'il n'est autorisé pour reprendre son guidon. Il n'a plus son permis non plus.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.