Sur le Glacis

La «mini Schueberfouer» ne fait pas l'unanimité

Certains propriétaires de restaurant ont renoncé à participer au "Fun um Glacis" estimant les aides financières de la Ville insuffisantes par rapport à celles accordées aux gérants de manège. Un argument réfuté par les élus.

(m.d. avec David Thinnes) Il y a peu, le président de la Fédération des commerçants forains (FNCF) assurait que tous les professionnels de la fête foraine de Luxembourg étaient «très contents» de ce retour sur le Glacis. Pourtant, à bien tendre l'oreille, des désaccords se font entendre. Certains propriétaires de taverne ont ainsi renoncé à participer à cette «mini Schueberfouer». Ils pointent du doigt des disparités entre les aides accordées par la Ville aux attractions en comparaison aux soutiens donnés aux tavernes.

Romain Hoffmann, propriétaire de la guinguette Chez Irène, explique au Luxemburger Wort avoir finalement fait une croix sur cette édition 2021. Le délai «de dix jours» entre l'annonce de l'organisation de la «mini Schueberfouer» et le dépôt de candidature était, selon lui, «insuffisant» pour adapter son stand aux mesures sanitaires.

Mais il justifie surtout son absence par «les aides inégales versées par la Ville» entre forains. «Les grands manèges du Glacis ont tous reçu beaucoup d'argent pour être au ''Fun um Glacis'' alors que les restaurants ne touchent rien», souligne Romain Hoffmann.

Interrogée à ce sujet, la Ville indique que deux compensations sont prévues cette année: 1.500 euros pour une petite attraction (comme la pêche aux canards) et 25.000 euros pour les plus gros manèges. Quant aux stands de restauration, les élus de la capitale ont décidé de supprimer les frais de place qui s'élèvent, par exemple, à 10.000 euros pour un restaurant de 300 mètres carrés. Aide directe d'un côté donc contre soutien indirect de l'autre.

S'ils ne bénéficient pas d'autres aides financières de la part de la commune, le collège des échevins a toutefois aidé les huit restaurants participants. Leur apportant un coup de pouce matériel pour «couvrir leurs terrasses servant à abriter les clients», précise un porte-parole. Quelques kits de dépistage rapide ont également été fournis gratuitement par la Ville, pour faciliter l'accès à la zone de restauration. Sans compter les frais de nettoyage et de surveillance engagés par la commune et la prise en charge des coûts non couverts assurée par l'Etat.

Mais ,comme Romain Hoffmann, Jérôme Zellweger, propriétaire de la Confiserie Coné, est déçu de cette version de la Schueberfouer. Lui aussi a renoncé à y prendre part. «Il vaut mieux organiser une vraie foire que de faire quelque chose par-dessus la jambe», affirme-t-il. Sans nécessairement parler d'argent, le forain et vice-président de la FNCF déplore que «la sixième génération de forains» ne puisse pas avoir «une vraie Schueberfouer» pour la deuxième année consécutive.

D'autres comme Mick Loguercio ont quand même «pris le risque d'ouvrir». Après «plusieurs mois sans travailler», le propriétaire de la Friture Joselet ne pouvait pas se permettre de perdre davantage d'argent. Et malgré un protocole sanitaire strict, il espère que les visiteurs continueront à profiter de la fête jusqu'au dernier moment. Soit le 12 septembre à 23h.

