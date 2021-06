Il se prénomme Tom, et sera le visage que les baigneurs, marcheurs et autres fans de nature ne devraient pas manquer de croiser tout cet été au parc naturel de la Haute-Sûre.

Sur la piste du premier Ranger luxembourgeois

(pj) Il était une fois dans l'Ouest, enfin plutôt au Nord-Ouest du Luxembourg, le parc naturel de la Haute-Sûre. Son plan d'eau géant, ses forêts magnifiques, sa faune et sa flore impressionnantes et désormais «son» Ranger. Un professionnel recruté pour informer, sensibiliser et alerter les promeneurs en cas de manquements aux règles élémentaires de respect de la nature. Et il en sera ainsi tout l'été pour ce jeune homme qui sillonnera notamment les plages autour du lac de la Haute-Sûre.

La mission de ce premier Ranger du pays, prénommé Tom, a débuté ce 1er juin. Et si la rencontre avec les estivants fait partie du contrat, il s'agira également pour le jeune homme choisi de se déplacer dans les communes membres du parc naturel. Boulaide, Esch-sur-Sûre, commune du lac de la Haute-Sûre, Winseler, Wiltz et Goesdorf recevront donc sa visite également.

Premier à l'accueillir, le ministre de l'Aménagement du territoire n'a pas manqué de rappeler le rôle important que jouera le jeune homme. En effet, pour Claude Turmes (Déi Gréng) il est majeur que la fréquentation «d'un des plus beaux lieux de notre pays» ne se traduise plus par «du chaos dans la circulation ou des montagnes de déchets sur les plages». Au Ranger de trouver les mots pour que tout se déroule au mieux dans les semaines à venir et pendant les mois de vacances.

Tom devra aussi veiller au bon entretien des sentiers de randonnée et à leur juste signalisation ainsi que sur les équipements touristiques à disposition tels que bancs, poubelles. Il apportera aussi un soutien au suivi des nouvelles zones de protection du lac de la Haute-Sûre, tout comme apporter un éventuel renfort aux services de secours en cas de problème (départ de feu de forêt notamment).

Parking gratis, plages à réserver

Cette nomination intervient alors que le gouvernement vient de décider que le stationnement sur les différents parkings autour des six plages du lac de Haute-Sûre serait gratuit cette année, jusqu'au 15 août. Les jours d'affluence, il est aussi prévu qu'un agent d'une société de gardiennage veille au respect des règles sanitaires à l'entrée et à la sortie de chaque plage. Une dépense prise en charge par le ministère du Tourisme dans le but de valoriser la destination Luxembourg. Cela aussi bien auprès des résidents que des voyageurs venant de l'étranger.

