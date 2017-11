Un grave accident s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche sur la N11 entre Gonderange et le Waldhaff. On déplore un blessé grave et une personne se trouve entre la vie et la mort.



Une personne est encore entre la vie et la mort.

Police

La route a été barrée durant quelques heures. L'accident s'est produit vers minuit.

Sept personnes ont été blessées durant cet accident qui a engagé quatre véhicules.

D'après la police, une automobiliste se dirigeant vers Junglinster s'est déportée sur la bande opposée pour des raisons encore inconnues. Elle a foncé droit dans deux véhicules qui venaient en face.



Une quatrième voiture était en train de doubler les véhicules au moment de l'accident qu'elle a réussi à éviter en continuant à rouler en direction du Waldhaff.



Il s'agit d'une fiat 500 blanche immatriculée au Luxembourg, le conducteur du véhicule est prié de contacter la police au 4997-7500.





