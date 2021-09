Il n'y a pas que le ''Marie-Astrid'' qui navigue sur les flots de la Moselle, il faut aussi compter avec la ''Sankta Maria'' qui effectue la traversée entre Wasserbillig et Oberbillig. Une liaison entre Luxembourg et Allemagne dont l'affluence déborde.

Sur la Moselle

Le grand succès du petit bac

(pj avec Irina Figut) Quelle queue! Piétons d'un côté, voitures de l'autre patientent au matin sur le quai d'Oberbillig, sur la rive allemande de la Moselle. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir prendre le bac qui mène jusqu'au Grand-Duché, et le ponton de Wasserbillig. C'est que les travaux routiers sur la B419 (entre Wellen et Temmels) ont rendu le passage d'un pays à l'autre problématique à la frontière germano-luxembourgeoise. Du coup, c'est la ruée vers le «Sankta Maria II».

En service depuis 2017, le ferry électrique n'a jamais été à pareille fête. «En moyenne quotidienne, nous transportions jusqu'à 350 voitures. Mais actuellement cela monte jusqu'à 1.000 véhicules par jour», rapporte l'exploitant du ferry Dieter Feldmann. Le nombre de passagers a, lui, été multiplié par deux. Résultat, jusqu'à 300 piétons traversent la rivière à bord du bateau.

Fort de 14 ans d'expérience sur place, Dieter Feldmann sait que ce type de report de la route vers la rivière intervient souvent lors de chantiers. Et la fin de l'été et ce début d'automne ne dénotent donc pas. Marc Oesch, de Konz, estime que le bac lui permet de gagner dix minutes à l'aller et au retour par rapport au temps qu'il aurait pris pour suivre les déviations installées localement.

Si Sabine Schmidtbauer est, elle aussi, soulagée d'être embarquée avec son automobile, c'est qu'elle était un peu perdue avec les routes barrées aux environs. Pour cette habitante de Fürth en Bavière, voilà donc le raccourci idéal pour se rendre à Luxembourg-ville pour faire du tourisme. Et ce qui vrai dans le sens Ouest-Est l'est tout autant dans l'autre sens, car le ''Sankta Maria'' reste aussi apprécié de nombreux Luxembourgeois qui passent par là pour aller faire du shopping dans les villes voisines de Konz ou Trèves.

Sur le pont (pour encaisser le prix des traversées) ou en cabine de pilotage, on ne chôme donc pas ces dernières semaines. Dieter Feldmann ou son collègue, Velibor Gacik, se relayant à la barre. «Nous avons trois pilotes de ferry permanents qui font aussi désormais office de caissiers», explique le gérant. Une organisation nouvelle qui repose aussi sur le recours à quelques intérimaires. Sachant que la situation devrait encore durer quelques semaines. En effet, la rénovation de la B419 doit s'étendre jusqu'à fin octobre.





