A quoi l'Etat consacrera-t-il son argent l'année prochaine ? La ministre des Finances Yuriko Backes (DP) présentera mercredi matin le projet de budget 2023. Une présentation à suivre en direct sur notre site.

Ce mercredi

Le projet de budget 2023 présenté à la Chambre

(m.m/tb. avec jt) - Après le discours sur l'état de la Nation de Xavier Bettel mardi après-midi, la nouvelle rentrée parlementaire a été marquée ce mercredi matin par le dépôt du projet de budget 2023. Un grand moment pour la ministre des Finances Yuriko Backes (DP), car c'est la première fois qu'elle se prête à un tel exercice après avoir succédé en début d'année à Pierre Gramegna(DP).

La remise traditionnelle du projet de budget s'est faite ce mercredi matin à la Chambre des députés. Yuriko Backes a donc déposé symboliquement le projet de budget 2023 entre les mains du président de la Chambre des députés Fernand Etgen (DP) et du président de la commission des Finances et du Budget André Bauler (DP). Puis le budget a été remis au rapporteur Max Hahn.

«Nous avons pris et nous prendrons nos responsabilités» Le Premier ministre est longuement revenu sur la situation économique, sociale et financière de son pays. Résolument optimiste, il a notamment levé le voile sur de nouveaux incitants financiers et sur les futurs enjeux du Luxembourg.

Le député du DP chapeautera les travaux parlementaires sur les recettes et dépenses de l’État prévues pour 2023 ainsi que la programmation pluriannuelle d'ici 2026.

Les travaux parlementaires sur le budget se déroulent toujours entre début octobre et mi-décembre. Les deux projets de loi portent les numéros 8080 et 8081.

Les points à retenir

Le budget national devrait présenter un déficit de 2,8 milliards d'euros en 2023. C'est un trou budgétaire aussi important que celui de la première année de la pandémie, en 2020.

Selon Yuriko Backes, la grande réforme fiscale «n'est pas annulée, mais reportée». Elle estime qu'actuellement il n'y a actuellement aucune marge de manœuvre budgétaire pour une mesure d'une telle ampleur. Pour rappel, cette réforme est inscrite dans l'accord de coalition DP-LSAP-déi gréng.

Le seuil de la dette publique divise la coalition Dans leur accord de gouvernement, DP, LSAP et déi gréng se sont mis d'accord de ne pas franchir le seuil de 30% du PIB pour la dette publique. Mais avec le contexte inflationniste actuel, certaines positions ont évolué.

La dette publique augmentera progressivement jusqu'en 2026 et devrait alors se situer juste en dessous de 30%. «Le Luxembourg se trouve au milieu d'une tempête. Dans une telle situation, il est essentiel de ne pas prendre des risques inconsidérés. Cette crise exige une approche réaliste, solidaire et responsable. Avec le budget 2023, le gouvernement a pris ses responsabilités», a commenté la ministre des Finances. Contrairement au DP, les partenaires écologistes et socialistes considèrent que dans le contexte actuel il ne faut pas s'enfermer dans un dogmatisme budgétaire. Actuellement, le taux de la dette publique est de 24,6%.

A partir de 2023, le crédit d'impôt pour les familles monoparentales sera fortement augmenté, ainsi que celui versé aux personnes touchant le salaire minimum.

Les citoyens disposeront à l'avenir de plus de temps pour remplir leur déclaration d'impôt - la date limite est repoussée au 31 décembre. Différentes mesures, comme la réduction de la TVA sur les installations solaires, doivent également permettre d'accélérer la transition énergétique. La TVA sur les panneaux solaires passera ainsi de 17 à 3 % à partir du 1er janvier. Dix millions d'euros par an sont aussi prévus pour l'installation de bornes de recharge électrique jusqu'en 2026.

