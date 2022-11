Du 17 octobre au 18 novembre, l'association proposait aux automobilistes de faire contrôler gratuitement leur véhicule. Les techniciens vérifiaient ainsi l'état des éclairages, des pneus et de la batterie. Des contrôles salvateurs pour certains.

Des milliers de batteries et pneus testés

Succès pour les contrôles gratuits de l'ACL

Face à la hausse des prix, l'ACL, annonçait une augmentation des cotisations de ses membres en octobre dernier. Celles-ci n'avaient pas été touchées pendant treize ans. Concrètement, cela signifie qu'à partir de 2023, la couverture du Luxembourg passera de 49 € à 69 € et pour l'Europe de 89 € à 119 €.

Cela dit, malgré cette hausse des prix et ce contexte d'inflation galopante, l'automobile club du Luxembourg n'a pas hésité cette année encore à renouveler sa traditionnelle campagne de la sécurité routière. Les mécaniciens de l'ACL ont proposé pendant plusieurs semaines de contrôler gratuitement les pneus, éclairage et batterie des véhicules des usagers de la route et ce, dans plusieurs endroits stratégiques comme le centre commercial de la Belle Étoile à Bertrange ou encore le parking du Parc Merveilleux de Bettembourg.

De nombreux pneus non réglementaires

Cette année encore, l'opération a rencontré un franc succès. «L'ACL a effectué 5.478 contrôles et testé 2.117 batteries», explique l'asbl dans un communiqué, soit très légèrement plus que l'année passée. «Dans l'ensemble, les pneus comme l'éclairage du parc automobile luxembourgeois sont bien entretenus avec seulement 3,61% des éclairages défectueux», concluent-ils.

Cependant, les experts de l'ACL ont constaté une légère augmentation des pneus non réglementaires, avec une hausse de 2,8% par rapport à la campagne 2021. «Parmi les 2.117 batteries testées, 14% d'entre elles devaient être changées rapidement et près de 22,5% d'entre elles avaient besoin d'être rechargées afin de continuer à fonctionner de manière optimale. Ces chiffres montrent la nécessité d'entretenir sa voiture correctement et régulièrement afin de réduire les risques de pannes, d'accidents ou d'usure prématurée», indiquent-ils.

Pendant la période hivernale, l'humidité et le froid peuvent, en effet, fragiliser certaines pièces indispensables au bon état de marche de son véhicule, comme la batterie ou les ampoules lumineuses.

