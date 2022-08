Jusqu'à un plafond de revenus de 8.937 euros mensuel, les ménages avec trois enfants devraient bénéficier d'un allègement de 400 euros. En raison d'une erreur dans la loi sur la subvention de loyer, cela n'a pas été le cas jusqu'à présent.

Cafouillage législatif

Subvention de loyer: une partie des ménages lésée par erreur

Jusqu'à un plafond de revenus de 8.937 euros mensuel, les ménages avec trois enfants devraient bénéficier d'un allègement de 400 euros. En raison d'une erreur dans la loi sur la subvention de loyer, cela n'a pas été le cas jusqu'à présent.

Le texte de loi présenté dans le cadre de la tripartite pour l'adaptation des subventions de loyer, qui est entrée en vigueur le 1er août, était erroné. Selon les dispositions législatives de départ, les ménages avec trois enfants ou plus avec un plafond de revenus de 8.937 euros auraient dû bénéficier d'un allègement de 400 euros par mois. Or, la loi actuelle fixe ce plafond à 6.937 euros.

En raison de cet abaissement du plafond dans le texte de loi, 31 ménages ayant un revenu annuel inférieur à 58.269 euros ont reçu moins de subventions de loyer que prévu initialement. Moins d’1% des bénéficiaires seraient concernés par cette erreur, selon les données du ministère du Logement.

Une compensation rétroactive à venir

Dans un communiqué de presse, le ministère compétent a également annoncé qu'il allait revoir les dossiers des ménages concernés et, par le biais d'une modification rétroactive de la loi, leur verser la différence entre le montant initial et le montant versé à ce jour. Ainsi, tous les bénéficiaires seront informés de la compensation par courrier et recevront le montant total de l'aide mensuelle, soit 400 euros, comme le souhaitait initialement le gouvernement.

