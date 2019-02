Des travailleurs dénoncent les fraudes récurrentes aux allocations chômage pour intempéries sur les chantiers luxembourgeois. Les syndicats demandent à l'ITM de réagir.

Subsides pour intempéries: des ouvriers dénoncent les fraudes

(ChB/a.m.) - Ils sont une poignée d'ouvriers à avoir contacté Radio Latina pour dénoncer ces pratiques: certains employeurs du domaine de la construction percevraient des subsides pour chômage à cause des intempéries tout en continuant à faire travailler leurs équipes.





En cas de conditions météorologiques défavorables, les employeurs du secteur de la construction qui doivent fermer leurs chantiers bénéficient d'un soutien financier de l'État. Les deux premiers jours (16 heures) du mois où le travailleur reste à la maison sont payés par l'employeur. Mais à partir du troisième jour (17e heure), c'est l'État qui paie 80% du salaire du travailleur en congé forcé.





Selon ces ouvriers qui préfèrent garder l'anonymat, certains patrons déclarent la fermeture des chantiers en raison du mauvais temps auprès de l'ADEM, alors qu'en réalité, le travail n'était pas interrompu, amenant les ouvriers à exécuter leurs tâches hors des conditions de sécurité requises et dans des températures bien en dessous de zéro.





"Ces pratiques ne datent pas d'hier", déplore ainsi Armando, au micro de Radio Latina. "Beaucoup de patrons ne nous mettent pas au courant que les démarches pour intempéries sont ouvertes. Ils ne nous donnent les papiers à signer qu'au printemps."





Cet homme se rappelle de son expérience: "A ceux qui ne voulaient pas travailler parce qu'il faisait trop froid, le chef disait: quiconque n'est pas content peut sortir par cette porte. Ce n'est pas nouveau... Qu'on ne nous dise pas que l’ITM n'est pas au courant."





Un climat d'intimidation



João, quant à lui, décrit un climat d’intimidation: "Dans une entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant trois ans, entre 2008 et 2011, je voyais mes collègues souffrir du froid. Moi, j'occupais un poste à l'intérieur des locaux, à l'abri. On ne leur faisait rien signer, ils n'étaient pas payés. Et quand ils n'étaient pas contents ou s'ils râlaient, ils étaient mis à la porte."





"Les patrons portugais ne respectent pas la loi. Ils savent que nous sommes dans le besoin, et que nous avons des situations difficiles. Ils nous utilisent et abusent de nous. Les syndicats ne peuvent pas grand-chose, car nous ne pouvons pas les dénoncer au risque de perdre notre emploi."





Un autre ouvrier, José, révèle que certains employeurs attribueraient des compensations sous d’autres formes, comme des week-end de vacances ou via une prime de fin d'année.





"Je suis ici depuis 20 ans. J'ai travaillé pendant quatre ans pour un patron portugais qui nous donnait les papiers à signer et nous, on les signait mais on continuait à travailler. Si quelqu’un refusait, il menaçait de nous virer", raconte Luis.





Les syndicats exigent une réaction de l'ITM

Pour les employeurs concernés, le profit est double: les travaux avancent sur le chantier, avec une main-d'œuvre quasi gratuite, puisqu'ils perçoivent dans le même temps, le subside de chômage pour intempéries de la part de l’ADEM.





Les deux plus grandes fédérations syndicales du pays confirment que le système de fraude est bien réel.





Le secrétaire syndical du LCGB, Tiago Ferreira, déclare que les plaintes adressées au LCGB concernant ce type de cas sont "récurrentes": des plaintes de travailleurs qui ont signé la "feuille individuelle" de déclaration de chômage en raison d’intempéries et qui ont été contraints de continuer à travailler. "L'Inspection du Travail et des Mines doit réagir", réclame-t-il.





En plus d’être illégal, ce système met en danger la santé des travailleurs: "Les personnes déclarées en chômage pour intempéries qui continuent à travailler ne sont pas protégées par une assurance."

L'ADEM confirme "certaines plaintes"

Contacté par Radio Latina, Claude Santini, conseiller de direction adjoint à l'ITM, a déclaré qu'il n'était pas au courant de ce type de fraude.

Idem pour le ministre du Travail, Dan Kersch. Le ministre souligne qu'en cas de suspicion, les cas de fraude doivent être officiellement signalés aux autorités.

L'ADEM a également confirmé à Radio Latina que ces dernières années, elle avait reçu "certaines plaintes" de travailleurs qui continuaient à travailler même si leur employeur avait fait une demande de chômage par mauvais temps. Cependant, l'ADEM pense qu'il est "très difficile" de prouver la fraude.