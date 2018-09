Vous aimez jardiner? Passez donc à la bourse aux plantes de Stolzembourg ce dimanche!

Luxembourg 35

Stolzembourg voit la vie en vert tout le week-end

Vous aimez jardiner? Passez donc à la bourse aux plantes de Stolzembourg ce dimanche!

(ChB) - Les visiteurs étaient nombreux samedi dans les rues de Stolzembourg pour la 18e fête des plantes et jardins. A l'honneur: jardins ornementaux et paysagers. A la veille de l’automne, une cinquantaine d’exposants ont proposé leurs produits allant des plantes de jardin, fleurs et semences biologiques jusqu'aux objets décoratifs, mobilier voire électroménager d'extérieur.

35 Nico Muller

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller Nico Muller

La bourse aux plantes se poursuit au coeur du village charmant ce dimanche de 10 à 18 heures. Plus d'informations sur le site du parc naturel de l'Our ou sur le dépliant de la manifestation (DE).