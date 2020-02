Steve Thull, futur numéro un de l'armée

La retraite du général Alain Duschène tout juste rendue publique, le nom de son successeur est déjà connu. Fin septembre, le lieutenant-colonel Steve Thull, un spécialiste de la cyberdéfense, deviendra le nouveau chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise.

Cible d'une fronde interne qui défend bec et ongles le droit à la liberté syndicale, suite à l'affaire Schleck, le chef d'état-major de l'armée, Alain Duschène, quittera officiellement sa fonction le 29 septembre 2020.

Sur proposition du ministre de la Défense (Déi Gréng), François Bausch, et après consultation du Grand-Duc, le conseil du gouvernement vient de désigner le lieutenant-colonel Steve Thull, pour le remplacer. Steve Thull deviendra alors officiellement général.

Le lieutenant-colonel Thull «a été choisi parmi les colonels et lieutenants-colonels de l’armée sur base d’un processus de sélection interne en deux étapes, qui a débuté en octobre 2019», précise la Direction de la Défense.



Le 13 janvier 2020 lors d'une visite de travail aux Nations Unies à New York. Tout à droite, le lieutenant-colonel Steve Thull, aux côtés du général Alain Duschène et des deux ministres verts en charge de la Défense.

L'objectif du ministre de la Défense est d'introduire «un changement de génération dans le commandement de l'armée». «Je vois le lieutenant-colonel Steve Thull comme un militaire, capable de moderniser l'armée, tout en prenant en considération la dimension des dangers sécuritaires nouveaux, comme par exemple les risques liés aux changements climatiques ou de cyberdéfense, indispensable à toute planification militaire future», explique François Bausch.



Le lieutenant-colonel Steve Thull se préparera à ses nouvelles fonctions dans les mois à venir et sera associé à la modernisation de l'armée, des infrastructures, des équipements et à l'accentuation du rôle social de l'armée.

Une attention particulière sera portée «à l'intégration de militaires féminins dans l'armée et à la communication à l'intérieur et vers l'extérieur de l'armée», précise la Direction de la Défense.



Le parcours de Steve Thull

Marié et père de trois enfants, Steve Thull, 52 ans, a suivi sa formation en tant que candidat officier à l'École royale militaire à Bruxelles de 1987 à 1991 et a été nommé lieutenant au 1er octobre 1991. Le lieutenant-colonel Steve Thull a suivi un cycle d’enseignement militaire supérieur à Paris de 2006 à 2007.

Le lieutenant-colonel Steve Thull a participé à la mission IFOR de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine et à la mission EUFOR au Tchad et en République centrafricaine.

Il était chef de peloton mortiers, chef de peloton anti-char et chef de peloton éclaireurs avant de devenir commandant de compagnie. Ensuite, il a assumé différentes fonctions d'état-major dont celles d'officier du personnel et des relations publiques de l’armée, de commandant adjoint du Centre militaire, d’officier adjoint à l’officier études et planification de l’armée et finalement d’officier systèmes d’information et de communication de l’armée.

Ses tâches actuelles comprennent notamment la planification et mise en œuvre opérationnelles des systèmes d’information et de communication dont l’armée dépend pour effectuer des exercices et des opérations, de la cyberdéfense et la sécurité des systèmes d’information et de communication.