Stéphane Bern apprécie la «papesse» de la mode

Stéphane BERN Notre chroniqueur n'en revient pas d'avoir entendu Anna Wintour -la fameuse directrice du magazine Vogue- vanter le caractère durable des vêtements. La mode se démode, mais les habits peuvent avoir une longue vie.

Comment réconcilier la mode, qui porte en elle le principe d’obsolescence, et le développement durable que réclame notre société? Il fallait interroger la papesse de la mode qui s’est exprimée à Athènes en marge de l’événement «Change Makers». «Les vêtements doivent être appréciés, portés, puis réutilisés et même transmis à la génération suivante», a déclaré Anna Wintour.

Ainsi, la rédactrice influente du magazine Vogue appelle à une plus grande durabilité dans le monde de la mode où le jetable fait sa loi. Celle qui est considérée comme l'un des personnages les plus puissants de la mode, a également déclaré que «le secteur était un peu en retard dans la recherche de la diversité et de l'inclusion et que, malgré la montée fulgurante des influenceurs de réseaux sociaux, Vogue continuera à être un point de référence pour les modeuses».

Actuellement, de nombreuses marques tentent de renforcer leurs références écologiques. But clair : attirer de jeunes consommateurs sensibilisés à l'environnement, tandis que le secteur est accusé de renforcer une culture de consommation et de mise au rebut.

Anna Wintour (héroïne du film Le Diable s’habille en Prada) a toutefois déclaré que les modeuses devraient prendre soin de leurs vêtements et même les transmettre. «Je pense que pour nous tous cela signifie une plus grande attention dans les arts, dans la créativité et moins dans l'idée de vêtements immédiatement jetables, de choses que l'on jetterait après une utilisation unique (...) Il s’agit de dire à nos lectrices, de garder leurs vêtements, de les valoriser et de les utiliser encore et encore, et peut-être de les donner à votre fille ou à votre fils, selon le cas. ».

L'éternel recommencement

Selon un rapport publié en 2016 par le consultant en gestion McKinsey & Company, la production mondiale de vêtements a doublé entre 2000 et 2014. Avec une augmentation de 60% de la quantité de vêtements achetés par personne et par an.

Par définition, la mode n’est-elle pas condamnée à se démoder puisqu’elle est par nature éphémère et volatile ? Pour autant, les tendances quittent le devant de la scène, se réinventent, puis remontent sur les podiums et la mode ressemble à un éternel recommencement !

Le vent de la mode a tourné, en partie grâce aux réseaux sociaux et aux blogueuses, qui touchent un public plus jeune, plus diversifié, plus écolo-responsable.



Mais face à l’emballement médiatique et à la course effrénée à la consommation prônée par le Black Friday, la reine du «étonnez-moi !» s’est fort heureusement convertie au vintage.