Stephan Koppelberg, nouvelle voix de l'UE au Luxembourg

Jean-François COLIN

La représentation de la Commission européenne au Luxembourg s'est dotée d'un nouveau patron. Selon un communiqué publié mardi, l'Allemand Stephan Koppelberg prend cette fonction par intérim. Ex-chef de la représentation régionale à Bonn et chef d’équipe à la Direction générale Communication en charge d'intelligence politique et économique à la Commission européenne, Stephan Koppelberg connaît bien la Grande Région. Même s'il n'est nommé «que» comme «faisant fonction», il devra relever ces prochains mois les défis posés par la crise sanitaire et par l'après-Brexit.

La nomination du nouveau chef de la représentation sera effectuée au plus haut niveau puisqu'en effet «la désignation se fait directement par le cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen», écrivent nos confrères de Paperjam. Le profil recherché s'avère très détaillé, les critères à honorer sont nombreux et pointus.

Stephan Koppelberg prend la succession de la Luxembourgeoise Yuriko Backes, nommée fin avril Maréchale de la Cour en remplacement de Lucien Weiler. Elle a pris ses nouvelles fonctions le 1er juin dernier.

