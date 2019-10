Une très faible baisse du nombre de personnes à la recherche d'un emploi a été enregistrée pour le neuvième mois de l'année. Par contre le nombre de dossiers de nouveaux demandeurs ouverts par l'ADEM a augmenté de 25% par rapport à septembre 2019.

Statu quo pour le chômage en septembre

Une très faible baisse du nombre de personnes à la recherche d'un emploi a été enregistrée pour le neuvième mois de l'année. Par contre le nombre de dossiers de nouveaux demandeurs ouverts par l'ADEM a augmenté de 25% par rapport à septembre 2019.

(ER) - Selon les chiffres de l'ADEM, le nombre de demandeurs d'emploi résidents disponibles s'établit à 14.692 au 30 septembre. Si on ajoute les 2.389 non-résidents, on atteint le chiffre de 17.081 personnes à la recherche d'un travail. Soit 5,3% de la population active. Les données de l'Agence pour le développement de l'emploi enregistrent donc une très légère baisse par rapport au mois dernier et ses 5,4% de la population active.

Si ces derniers résultats sont relativement stables, on est encore assez loin du taux de 2,14% de chômeurs enregistré en septembre 2001. Pour rappel, le taux de chômage le plus élevé au cours des 25 dernières années date de mai 2014 avec 7,17%.

Si on compare à septembre 2018, le chômage des résidents a très légèrement augmenté soit une progression de 0,8% (110 personnes). La situation est complètement différente en ce qui concerne les non-résidents. En l'espace de douze mois, les chiffres font état d'une baisse de 10,1%.



Dans le courant du mois de septembre 2019, l'ADEM a ouvert 3.112 nouveaux dossiers de demandeurs d’emploi résidents (+25% par rapport à 2018). En outre, 605 nouveaux dossiers de demandeurs d’emploi non résidents ont été ouverts (+ 124,1%).

Le master réduit la durée possible du chômage 22% des demandeurs d'emploi sont diplômés de l'enseignement supérieur. Mais si une qualification de bon niveau reste toujours le sésame pour s'ouvrir le marché de l'emploi, plus le diplôme est élevé moins l'inscription à l'ADEM dure longtemps.

En parallèle, une hausse des clôtures de dossiers peut être notée. Le nombre de bénéficiaires d'une mesure pour l'emploi s'établissait à 4.164 personnes à la fin du neuvième mois de l'année 2019.