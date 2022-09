Pourtant, le virus continue de tuer au Grand-Duché. Deux nouveaux décès en lien avec une infection ont été recensés la semaine dernière.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Statu quo dans les contaminations au covid-19

Simon MARTIN Pourtant, le virus continue de tuer au Grand-Duché. Deux nouveaux décès en lien avec une infection ont été recensés la semaine dernière.

Le covid ne fait plus trop de vagues, et ce, dans tous les sens du terme ! Aujourd'hui, les géants pharmaceutiques s'affairent à concevoir des vaccins permettant de répondre efficacement au variant Omicron. Si celui-ci est davantage contagieux, il est cependant moins dangereux que ses prédécesseurs. Et cela se ressent depuis plusieurs mois maintenant, au travers des différentes rétrospectives de la semaine écoulée publiées par le ministère de la Santé.

Les Etats-Unis autorisent deux vaccins ciblant Omicron Les laboratoires Pfizer et Moderna ont présenté des versions de leurs sérums visant spécifiquement le variant Omicron du covid-19.

Ainsi, du 22 au 28 août, la semaine dernière donc, le nombre de personnes testées positives au covid-19 est resté quasiment stable, avec 777 cas par rapport à 751 cas la semaine précédente. Pourtant, la campagne de testing a augmenté, avec un nombre de tests PCR effectués passant de 4.710 à 4.894. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives est de 42,7 ans.

Comparé à la semaine précédente, il est à noter que les contaminations ont augmenté dans tous les groupes d’âge sauf chez les 45-59 ans (-7%) et les 75+ ans (-39%). La plus grande augmentation est enregistrée dans les groupes d’âge de 30-34 ans (+35%), suivi par les 60-74 ans (+29%).



Si on parle moins du covid-19, il ne faut pas oublier que le virus tue toujours. En effet, la semaine dernière, deux nouveaux décès en lien avec une infection au virus ont été recensés. L’âge moyen des personnes décédées est de 86 ans.

Et puis, les hôpitaux doivent aussi faire face à de nouvelles admissions. Ainsi, 8 nouvelles hospitalisations de patients positifs ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 9 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est d'un seul lit. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 64 ans.

Petite ombre au tableau: le taux de reproduction du virus effectif a augmenté à 1,01, contre 0,98 la semaine précédente. Lorsque ce taux dépasse 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. Ce qui ne serait d'ailleurs guère étonnant au regard du retour des voyageurs luxembourgeois à l'étranger. La Santé ne dit d'ailleurs pas autre chose: 33% des sources de contaminations proviennent des voyages à l'étranger. Suivent le cercle familial (23%) ainsi que le travail (6%).

Report de la campagne de vaccination en Belgique Face au peu d’engouement de la population, les autorités préfèrent attendre le nouveau vaccin contre le variant Omicron.

Concernant la vaccination, qui continue de suivre son cours, il est à noter que 1.622 doses ont été administrées la semaine dernière, dont une vingtaine de personnes qui ont reçu une première dose. Un total de 1.290.067 vaccins ont ainsi été administrés à la population depuis l'ouverture de la campagne. «474.526 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79 % par rapport à la population vaccinable», note la Santé, tout en précisant que le «Impfbus» poursuit sa tournée. Les passages sont communiqués sur www.impfen.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.