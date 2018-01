(ChB) - Au Luxembourg, le chômage a baissé de 4,6% en 2017 pour atteindre un taux de 5,8%. Les moins de 30 ans et les travailleurs peu qualifiés sont ceux qui en ont le plus bénéficié.

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents inscrits à l’ADEM au 31 décembre 2017 était de 17.283. Soit 839 personnes de moins sur un an (-4,6%).

Nombre de demandeurs d'emploi résidents

ADEM

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières et calculé par le Statec, s’établit quant à lui à 5,8% désormais.

La baisse du chômage en 2017 a tout particulièrement profité aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans (-8,6%) et à ceux qui sont peu qualifiés (-7,6%).

Les seniors sur la touche

Le nombre de chômeurs de longue durée a diminué de 7%. Par contre, le chômage des 45 ans et plus a diminué d'à peine de 1% sur la même période.

Autre constat: de plus en plus de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur se retrouvent sans emploi. Leur nombre progresse de 3% sur un an.

Suite aux changements législatifs d'août 2017, il y a eu des variations importantes au niveau des stages de professionnalisation, dont le nombre de bénéficiaires a plus que triplé sur un an, et des occupations temporaires indemnisées qui ont vu le nombre de bénéficiaires chuter de 30%.

Au cours du mois de décembre 2017, les employeurs ont déclaré 2.122 postes vacants à l’ADEM, soit 8,7% de plus qu’en décembre 2016.

Le "bulletin de l'emploi" passe au numérique

Les statistiques mensuelles de l’ADEM sont désormais disponible sous forme interactive et sur la plateforme Open Data du gouvernement luxembourgeois.

«L’ancien bulletin de l’emploi a plus de vingt ans et ses nombreux tableaux et colonnes de chiffres ne sont plus adaptés à l’intérêt de ses lecteurs», explique-t-on du côté de l'administration de l'emploi.

Nouveauté: les données concernant les demandeurs d’emploi non-résidents inscrits à l’ADEM et disponibles pour le marché de l’emploi luxembourgeois sont inclus dans cette publication mensuelle.