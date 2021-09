Trois parkings manquent encore à l'appel

Martyrs, Knuedler et Saint-Esprit sont toujours interdits aux automobilistes. Mais l'échevin à la Mobilité de la capitale, Patrick Goldschmidt, promet un (léger) mieux d'ici fin novembre.

Martyrs, Knuedler et Saint-Esprit sont toujours interdits aux automobilistes. Mais l'échevin à la Mobilité de la capitale, Patrick Goldschmidt, promet un (léger) mieux d'ici fin novembre.

(pj avec Diane Lecorsais) Deux ans se sont écoulés depuis que plusieurs voitures ont pris feu dans le parking des Martyrs, sous la Rousegäertchen. Un incendie d'une telle intensité que les élus de la capitale ont dû se résoudre à une fermeture et une rénovation totales. Mais dans les faits, les travaux n'ont toujours pas débuté... Tout juste en est-on au stade de «l'avant-projet», comme l'indique la Ville de Luxembourg. Le projet définitif doit être présenté en conseil communal d'ici la fin de l'année.

17 millions d'euros pour le parking des Martyrs Le site de stationnement souterrain, au cœur de la capitale, ne devrait toutefois pas rouvrir avant 2024. L'incendie de septembre 2019 aura donc fortement pénalisé l'offre de stationnement de la Ville.

Donc, dans le meilleur des cas, les premiers ouvriers et engins pourraient intervenir à compter seulement de l'automne 2022, pour un chantier dont les premières estimations estiment la durée à deux ans. Donc, compte-tenu de ces 24 mois d'intervention, le parking à étages des Martyrs ne retrouverait son plein usage que toute fin 2024.

Mais la situation du stationnement dans la capitale pourrait trouver une première bouffée d'air dès fin novembre de cette année. La bonne nouvelle est annoncée par l'échevin à la Mobilité, Patrick Goldschmidt (DP). Pour l'élu, le parking du Knuedler, ouvert en 1979, devrait avoir fait peau neuve avant la fin de l'année. Alors que voilà maintenant cinq ans que la Ville y mène chantiers de transformation et d'agrandissement, l'équipement devrait être accessible à nouveau au-delà des seuls détenteurs d'un abonnement.

D'ici un mois et demi, les premiers étages du parking du Knuedler devraient accueillir à nouveau les automobilistes. Photo: Chris Karaba

Avant les fêtes, les premiers niveaux de sous-sol rénovés seront ouverts et, selon Patrick Goldschmidt, la nouvelle partie du parking souterrain devrait également être achevée à l'automne prochain. Des 483 emplacements d'avant, on passerait ainsi à 751 places disponibles.

Par contre, du côté du parking Saint-Esprit, il faudra se montrer un peu plus patient. Pour le ministère des Travaux publics, qui suit le chantier, dix-huit mois de travaux étaient bien nécessaires. Aussi, le site (ouvert en 1985) devrait lui être ouvert aux automobilistes en mars 2022.

Parking du Théâtre, acte 2



Et tant qu'à évoquer les rénovations de parking souterrain, l'échevin de la capitale ne manque pas d'évoquer le sort qui va être réservé à celui de la place du Théâtre. L'idée est d'attendre que les autres sites offrent plus de capacités avant d'entamer là aussi un chantier indispensable. Mais, au-delà, Patrick Goldschmidt aimerait bien réfléchir à une nouvelle organisation de la circulation aux alentours, quitte à en chasser les voitures. «En déplaçant l'entrée et la sortie du parking souterrain, nous pourrions éviter que le flux constant de voitures circulent sur la place et l'utiliser davantage pour des événements», envisage-t-il.

Et que les grincheux, se plaignant constamment du manque de places où s'arrêter, n'oublient pas une chose : les parkings Royal-Hamilius, Théâtre, Monterey, Rocade, Nobilis, Gare, Fort Wedell et Fort Neipperg sont bel et bien ouverts actuellement... Idem pour les quelque 600 places du parking du rond-point Serra, au Kirchberg, inauguré en mai dernier et à quelques stations de tram du centre-ville finalement.

