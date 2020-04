Stades, gymnases et piscines fermés jusqu'au 31 juillet

A l'exception de La Coque pour des athlètes de haut niveau, pas question de rouvrir prématurément les installations sportives du Luxembourg. Le ministre des Sports, Dan Kersch (LSAP) l'a confirmé aux députés, ce jeudi.

Patrick JACQUEMOT A l'exception de La Coque pour des athlètes de haut niveau, pas question de rouvrir prématurément les installations sportives du Luxembourg. Le ministre des Sports, Dan Kersch (LSAP) l'a confirmé aux députés, ce jeudi.

Non, il n'est pas interdit d'avoir une activité physique actuellement. Et Dan Kersch (LSAP) ne s'est pas privé de le rappeler aux députés réunis en commission Sports et Santé ce jeudi matin. Avec ce premier rappel du ministre des Sports: contrairement à d'autres pays voisins ou non loin, le Luxembourg n'a jamais interdit la pratique individuelle comme celle du vélo ou jogging. Juste faut-il que pédaleurs et coureurs respectent les règles de distanciation durant leur effort.

Par contre, celui qui chapeaute la vie des 1.550 associations et 61 fédérations et groupements sportifs du pays n'a pas changé d'avis concernant la réouverture des enceintes sportives. Pas encore l'heure. Le gouvernement analyse déjà les effets de la première levée du déconfinement au Grand-Duché, avant - éventuellement- de revoir son calendrier. Donc pour le moment aucun stade, gymnase, centre équestre, golf ou piscine n'accueillera de pratiquants avant la date du 31 juillet. Idem pour les clubs de fitness privés d'ailleurs.

Seule exception : la Coque. Comme il se murmurait ces derniers jours, à compter du 4 mai, le Centre national sportif du Kirchberg reprendra ses entraînements. Mais cela ne concernera ni tous les athlètes de haut niveau, ni toutes les disciplines. De plus, seulement 25 sportifs seront admis dans les lieux, et sous couvert des limitations sanitaires permettant d'éviter tout cas d'infection. A charge pour le Luxembourg Institute for high performance in sports de surveiller les séances.

Nouvelles règles du jeu

Socialement, le milieu sportif n'échappe pas lui non plus à la crise en cours. Et le ministre a fait savoir qu'aujourd'hui, pas moins de 315 salariés des différentes fédérations avaient été acceptés dans le contingent des salariés bénéficiant des mesures de chômage partiel. Pour Dan Kersch, il est clair que le gouvernement maintiendra ses engagements financiers, pris avant l'épidémie, concernant le soutien aux sportifs d’élite, aux clubs et aux fédérations. Un système d'avance a même été introduit pour soutenir les sections en difficulté passagère.

Alors que la date de retour en classe des premiers élèves approche, malgré diverses inquiétudes, Dan Kersch a assuré aux parlementaires que les cours d'éducation physique ne pourraient plus être donnés comme auparavant. A nouveau virus, nouvelles règles du jeu en quelque sorte. Aux enseignants alors d'adapter leur pratique. Mais d'ici là, en bon coach, le ministre des Sports encourage les jeunes à pratiquer les exercices mis en ligne sur akitvdoheem.lu ou clever move. Maintenant et même pendant l'été, si le confinement venait à jouer les prolongations.

